اتحاد السلة يٌعلن حضور 2000 مشجع في مباريات نهائي الدوري

حصل الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، على موافقة الجهات الأمنية على حضور 2000 مشجع في مباريات نهائي دوري كرة السلة، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة

ويلاقي نادي الاتحاد السكندري نظيره الأهلي في نهائي دوري كرة السلة، الذي يقام بنظام Best of 5، حيث يتوج باللقب الفريق الذي يحسم ثلاثة مواجهات.

ويتم السماح بحضور 1000 مشجع لكل فريق، خلال سلسلة النهائيات، على أن يتم حجز تذاكر المباريات بسعر موحد 100 جنيه للتذكرة عبر موقع شركة تذكرتي.

وأكد الاتحاد المصري لكرة السلة، حرصه الدائم على حضور الجماهير في جميع منافساته، حيث أنها تمثل روح اللعبة وشغفها الذي لاينضب، حيث أعطت الجماهير التي حضرت مباريات نصف نهائي ونهائي كأس مثالاً رائعاً للمشجع المصري في الالتزام والروح الرياضية العالية.

ومن المنتظر أن تكون المواجهة الأولى بين الأهلي والاتحاد يوم الجمعة الموافق الثامن من مايو في تمام الثامنة مساء على صالة برج العرب بالإسكندرية، وتقام المواجهة الثانية بين الفريقين يوم الأحد الموافق العاشر من مايو في الثامنة مساء أيضا على نفس الصالة.

أما المواجهة الثالثة فستجمع بين الفريقين في صالة الدكتور حسن مصطفى يوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من مايو في الثامنة مساء، بينما تقام المباراة الرابعة، وفي حالة اللجوء لها، في نفس الصالة يوم الجمعة الخامس عشر من مايو في الثامنة مساء.

وأخيرا، في حالة اللجوء لمباراة خامسة، ستقام في صالة برج العرب بالإسكندرية يوم الأحد الموافق السابع عشر من مايو في تمام الخامسة مساء.