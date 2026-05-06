يانيك فيريرا سبب إيقاف القيد رقم 16 للزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف قيد الزمالك للمرة ال16 بسبب قضية جديدة تخص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق للفريق.

ووصلت قيمة المستحقات المتأخرة والمنتظر من الزمالك سدادها خلال الفترة المقبلة بحكم نهائي لصالح فيريرا نحو 400 ألف دولار.

إيقاف قيد الزمالك

ويُعتبر ملف إيقاف القيد أحد أبرز الأزمات التي تواجه إدارة الزمالك في الوقت الحالي، في ظل استمرار القضايا المرفوعة ضد النادي داخل أروقة الاتحاد الدولي، خاصة أن الأحكام الصادرة بشأنها نهائية ولم يتم التوصل حتى الآن إلى تسويات أو حلول تتيح رفع العقوبات.

وقد تسعى إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية للتحرك من أجل إنهاء هذه الأزمة، سواء من خلال سداد المستحقات أو الوصول إلى اتفاقات مع الأطراف صاحبة القضايا، تمهيدًا لرفع إيقاف القيد وفتح باب التعاقدات مجددًا.