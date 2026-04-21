سيناريو تاريخي يقترب من النصر .. تصعيد نجل كريستيانو رونالدو للفريق الأول

تدرس إدارة نادي النصر السعودي خطوة قد تكون تاريخية في عالم كرة القدم، تتمثل في تصعيد كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول بداية من الموسم المقبل.

ووفقًا لتقارير صحفية، من بينها شبكة “ديلي سبورتس”، فإن إدارة النادي تضع هذا الملف قيد الدراسة الجادة، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب الشاب مع فرق الناشئين، رغم صغر سنه الذي لا يتجاوز 15 عامًا.

وترى إدارة النصر أن كريستيانو جونيور يمتلك قدرات فنية واعدة، مع استفادته من خبرات والده أحد أبرز أساطير كرة القدم، ما يجعله مشروع لاعب مستقبلي قادر على الظهور في الفريق الأول.

ومن المنتظر أن يتم حسم القرار النهائي بنهاية الموسم الجاري، بعد تقييم شامل من الجهاز الفني لمستوى اللاعب وجاهزيته البدنية والفنية.

وفي حال اتخاذ هذه الخطوة، قد يشهد عالم كرة القدم حدثًا غير مسبوق يتمثل في مشاركة كريستيانو رونالدو ونجله في فريق واحد، وهو ما يعد إنجازًا تاريخيًا في الأندية الكبرى.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه كريستيانو رونالدو مشواره مع النصر، حيث يمتد عقده لموسم إضافي، مع رغبة النادي في الاستفادة من خبراته الكبيرة ودوره المؤثر داخل وخارج الملعب.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 76 نقطة، وسط منافسة قوية على اللقب، بينما تتزايد التوقعات حول مستقبل كريستيانو جونيور وإمكانية صعوده سريعًا إلى الساحة الكبرى لكرة القدم.