ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن حصول الأندية على الرخصة الأفريقية لا يعني بالضرورة ضمان المشاركة في البطولات القارية، مشيرًا إلى أن وجود قضايا أو مستحقات مالية غير مسددة قد يؤدي إلى الاستبعاد حتى بعد الحصول على الرخصة.

الزمالك

وقال العمايرة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة "CBC": "نادي جور ماهيا الكيني تم استبعاده من دوري أبطال أفريقيا قبل إجراء القرعة بأسبوع، بسبب القضايا المرفوعة ضده وعدم حصوله على الرخصة المطلوبة، ولم يتم إشراك فريق كيني آخر بدلًا منه لأن قرار الاستبعاد صدر قبل موعد القرعة بفترة قصيرة".

وأضاف: "في حال حصول الزمالك على الرخصة الأفريقية، قد يتفاجأ بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) باستبعاده من البطولة إذا تقدّم أحد الدائنين بشكوى جديدة ضده، لذلك من الضروري أن ينهي النادي ملف المستحقات المالية في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "الزمالك أصبح مطالبًا بسداد نحو 8.5 مليون دولار من الالتزامات والديون المختلفة، كما توجد غرامة أخرى تلوح في الأفق تتعلق بنادي آيك السويدي بشأن صفقة عمر فرج، وتُقدر قيمتها بنحو مليون دولار".

واختتم العمايرة تصريحاته بالتأكيد على أهمية تسوية الملفات المالية العالقة، لتجنب أي عقوبات أو قرارات قد تؤثر على مشاركة الزمالك في البطولات القارية خلال الموسم المقبل.