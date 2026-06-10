زملكاوي يسهم في حل أزمة جوميز.. التطبيق يوفر 50% من مستحقات المدرب البرتغالي

أعلن التطبيق الرسمي لنادي الزمالك "زملكاوي" نجاحه في توفير 50% من قيمة المستحقات المالية الخاصة بالمدير الفني البرتغالي السابق جوزيه جوميز، في خطوة جديدة ضمن جهود النادي لتسوية الملفات المالية العالقة ورفع العقوبات المفروضة عليه.

إنجاز جديد من تطبيق زملكاوي

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الدور الذي يلعبه التطبيق في دعم موارد النادي المالية، من خلال العوائد التي يتم توجيه جزء منها للمساهمة في سداد المستحقات المتأخرة الخاصة بالمدربين واللاعبين السابقين.

وتسعى إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية إلى إنهاء أكبر عدد ممكن من القضايا الدولية المرفوعة ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد وفتح الباب أمام تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويُعد ملف جوزيه جوميز من أبرز القضايا التي تعمل الإدارة على تسويتها، خاصة في ظل حرص النادي على غلق الملفات المالية المعلقة واستعادة الاستقرار الإداري والرياضي.