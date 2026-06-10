مليون و700 ألف دولار.. أحمد حسن يكشف سبب إيقاف قيد جديد على الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تعرض نادي الزمالك لإيقاف قيد جديد، بسبب مستحقات اللاعب عمر فرج.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “رسميًا.. إيقاف قيد جديد للزمالك بسبب مستحقات عمر فرج، قيمته مليون و700 ألف دولار”.

وأثار المنشور تفاعلًا واسعًا بين جماهير الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل متابعة ملف القيد والمستحقات المالية المتعلقة بالنادي خلال الفترة الحالية.

تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة في ملف القضايا الدولية، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تسجيل قضية جديدة ضد النادي، ما ترتب عليه فرض إيقاف قيد جديد وارتفاع عدد القضايا المسجلة على القلعة البيضاء إلى 17 قضية.

إيقاف جديد لنادي الزمالك

وجاء التحديث عبر المنصة الرسمية لـ"فيفا"، التي أظهرت إضافة قضية جديدة إلى سجل النزاعات الخاصة بالنادي، وذلك بعد أيام قليلة من نجاح الزمالك في تقليص عدد القضايا إلى 16 ملفًا عقب تسوية بعض المستحقات المتأخرة.

ويمثل القرار تحديًا جديدًا أمام إدارة الزمالك التي تواصل جهودها المكثفة لإغلاق الملفات المالية العالقة ورفع عقوبة إيقاف القيد، تمهيدًا لإبرام صفقات جديدة استعدادًا للموسم المقبل.

وكان النادي قد نجح مؤخرًا في تسوية عدد من القضايا الخاصة بمدربين ومساعدين سابقين، الأمر الذي منح جماهيره آمالًا بقرب إنهاء الأزمة بشكل كامل، قبل أن تعود العقوبات للواجهة مجددًا مع ظهور القضية الجديدة.