بين سبورت تكشف عن تشكيل فريق التحليل الخاص بكأس العالم 2026

كشفت شبكة بي إن سبورتس عن مجموعة من نجوم الكرة الجزائرية السابقين المشاركين في الاستوديوهات التحليلية الخاصة ببطولة كأس العالم 2026، لتقديم تغطية فنية بمختلف اللغات.

ومن المقرر أن يتواجد إسلام سليماني ضمن فريق التحليل باللغة الفرنسية، فيما يشارك عدلان قديورة كمحلل باللغة الإنجليزية، بينما يظهر رفيق حليش ضمن فريق التحليل باللغة العربية.

وتواصل الشبكة استعداداتها لتقديم تغطية شاملة للمونديال، بالاعتماد على نخبة من نجوم كرة القدم السابقين، بهدف تقديم قراءة فنية وتحليلية مميزة لمباريات البطولة المرتقبة.