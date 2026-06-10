صدمة في الزمالك.. خالد الغندور يعلن إيقافا جديدا للمرة الـ١٧

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تلقي نادي الزمالك خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بفرض عقوبة إيقاف القيد للمرة ال١٧.



وقال الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"ايقاف القيد ال١٧ لنادي الزمالك".

وقد تلقى نادي الزمالك عقوبة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بإيقاف القيد مجددًا.

وظهر الزمالك ضمن قائمة الأندية الموقوفة عن القيد في التحديث الأخير الصادر عن فيفا.

ارتفاع عدد القضايا

ارتفع عدد القضايا المرتبطة بإيقاف القيد ضد النادي إلى 17 قضية.

ونجحت إدارة الزمالك مؤخرًا في تسوية قضيتين تخصان أفرادًا من الجهاز المعاون للمدرب السابق جوزيه جوميز.

كما يواصل النادي العمل على إنهاء باقي الملفات ورفع عقوبات القيد قبل فترات الانتقالات المقبلة.

أبرز القضايا المالية

تبلغ مستحقات جوزيه جوميز 120 ألف دولار، بينما يطالب مساعده الأول بمبلغ 30 ألف دولار.

كما تبلغ مستحقات المدرب كريستيان جروس 133 ألف دولار