إغراءات قطرية وشائعات أوروبية تحاصر هداف الأبيض.. هل يرحل خوان بيزيرا عن الزمالك؟

أثار البرازيلي خوان بيزيرا نجم نادي الزمالك حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الأخيرة بعدما ترددت أنباء قوية حول تلقيه عروضاً خارجية تمهيداً للرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في وقت يعيش فيه النادي واحدة من أكثر الفترات حساسية على المستويين الفني والمالي.

وبات مستقبل اللاعب البرازيلي محل تساؤلات جماهير الزمالك خاصة بعد دوره البارز في تتويج الفريق بلقب الدوري المصري خلال موسمه الأول بقميص الأبيض ليصبح سريعاً أحد أهم الركائز الأساسية داخل التشكيل.

حقيقة العروض القطرية

وكشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك أن ما تردّد بشأن وصول عرض رسمي من أحد الأندية القطرية للتعاقد مع خوان بيزيرا لا يتجاوز حتى الآن مرحلة الأنباء المتداولة مؤكدة أن إدارة النادي لم تتلق أي مخاطبات رسمية بشأن اللاعب.

ورغم حالة الاهتمام التي تحيط باللاعب البرازيلي في عدد من الأسواق العربية والخارجية فإن إدارة الزمالك لم تدخل حتى الآن في أي مفاوضات رسمية تخص رحيله سواء إلى الدوري القطري أو أي وجهة أخرى.

وتؤكد المصادر أن ملف بيزيرا لم يُفتح بصورة رسمية داخل النادي وأن اللاعب مازال ضمن الحسابات الفنية للموسم المقبل باعتباره أحد أبرز العناصر المؤثرة في الفريق.

نجم صنع الفارق

منذ وصوله إلى الزمالك قادماً من أوليكساندريا الأوكراني نجح بيزيرا في فرض نفسه بسرعة داخل الفريق بفضل إمكانياته الفنية الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة.

وساهم اللاعب بصورة مباشرة في مشوار تتويج الزمالك بلقب الدوري حيث تحول إلى أحد أهم الأوراق الرابحة داخل الفريق سواء من خلال أهدافه أو تحركاته المؤثرة في الثلث الهجومي.

وأصبح بيزيرا واحداً من أكثر اللاعبين شعبية داخل صفوف الجماهير البيضاء الأمر الذي جعل أي حديث عن رحيله يثير حالة من القلق والترقب بين المشجعين.

الزمالك لا يغلق الباب

ورغم نفي وجود عروض رسمية حتى الآن فإن إدارة الزمالك لا تتبنى موقفاً رافضاً لفكرة بيع اللاعب بشكل مطلق وتشير المعلومات إلى أن مسؤولي النادي لم يحددوا سعراً نهائياً للاستغناء عن خدمات بيزيرا وأن أي قرار بشأن مستقبله سيبقى مرتبطاً بحجم العرض المالي وقيمته الفنية بالنسبة للنادي.

ويأتي هذا الموقف في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الزمالك حالياً حيث تسعى الإدارة لتوفير أكبر قدر ممكن من الموارد المالية لمواجهة التحديات المتراكمة.

الأزمة المالية تفرض نفسها

وتعيش إدارة الزمالك ضغوطاً كبيرة بسبب عدد من الملفات المالية والقضايا المرتبطة بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين وهو ما تسبب في أزمة قيد تهدّد خطط النادي الخاصة بالموسم الجديد.

وتعمل الإدارة خلال الفترة الحالية على تدبير السيولة المالية اللازمة لتسوية هذه الملفات والحصول على الرخصة الإفريقية التي تسمح للفريق بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل.

وفي ظل هذه المعطيات لا يمكن استبعاد فكرة دراسة أي عرض مالي ضخم قد يصل إلى النادي سواء لبيزيرا أو لعدد من النجوم الآخرين.

حسام عبد المجيد على أعتاب الرحيل

وفي الوقت الذي تحيط فيه التكهنات بمستقبل بيزيرا يبدو أن المدافع الدولي حسام عبد المجيد بات الأقرب لمغادرة الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت مصادر داخل النادي أن اللاعب أبدى رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 وسط اهتمام من أندية أوروبية تتابع تطوره خلال الفترة الأخيرة.

وأبدت إدارة الزمالك تفهماً لرغبة اللاعب خاصة أن عقده يمتد حتى نهاية الموسم المقبل فقط ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ مجاناً اعتباراً من يناير القادم.

ولهذا السبب تدرس الإدارة فكرة بيعه خلال الصيف الحالي لتحقيق استفادة مالية بدلاً من رحيله دون مقابل في المستقبل القريب.

ماذا عن مستقبل بيزيرا؟

حتى هذه اللحظة لا توجد مؤشرات رسمية تؤكد اقتراب رحيل خوان بيزيرا عن الزمالك كما لا توجد عروض موثقة على طاولة الإدارة.

لكن في المقابل فإن استمرار الحديث عن اهتمام أندية عربية وأوروبية بالحصول على خدمات اللاعب يعكس القيمة الفنية الكبيرة التي بات يمتلكها داخل سوق الانتقالات.

ويبقى السيناريو الأقرب حالياً هو استمرار اللاعب مع الزمالك خاصة في ظل حاجة الفريق إلى خدماته خلال الموسم الجديد إلا أن تغير المعطيات المالية أو وصول عرض استثنائي قد يعيد فتح الملف من جديد.