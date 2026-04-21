السفير البرازيلي في مصر يستقبل لاعب الزمالك خوان بيزيرا

استقبل السفير في مصر باولينو فرانكو دي كارفاليو نيتو، خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ونشر الحساب الرسمي لسفارة البرازيل، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا من زيارة بيزيرا، وكتب: “سفير البرازيل واللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، وتسهم نماذج مثله في تعزيز العلاقات بين البرازيل ومصر وترسيخ الصورة الإيجابية التي تحظى بها البرازيل لدى المصريين”.

وبدأ البرازيلي خوان بيزيرا، نجم نادي الزمالك، في خوض التدريبات الجماعية مع الفريق استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام فريق بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشارك بيزيرا في التدريبات الجماعية للزمالك أمس ، ولكن اكتفى بخوض مران خفيف ضمن البرنامج التأهيلي الذي يخضع له خلال الفترة الحالية.