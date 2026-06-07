الصين ترسل أسطولاً بحرياً إلى شرق تايوان بعد محادثات ترسيم الحدود بين اليابان والفلبين

أرسلت الصين أسطولاً بحرياً يضم أكبر سفينة دوريات تابعة لها إلى المياه الواقعة شرق تايوان، في خطوة جاءت عقب المفاوضات الجارية بين اليابان والفلبين بشأن ترسيم الحدود البحرية.

ومن المتوقع أن تنفذ سفن وزارة النقل الصينية دوريات مشتركة مع تشكيل تابع لخفر السواحل الصيني كان قد أُرسل إلى المنطقة ذاتها الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه، حذرت صحيفة «الشعب اليومية» الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني من "أن اليابان والفلبين أصبحتا مصدرًا للمشكلات في المنطقة"، معتبرة "أن تحركاتهما قد تشكل تهديدًا للسلام والاستقرار الإقليميين".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات البحرية في غرب المحيط الهادئ، وسط تنافس متزايد بين الصين وعدد من الدول المجاورة بشأن النفوذ والمطالبات البحرية.