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استثمارات تتجاوز 402 مليار جنيه منذ 2014.. مدبولي: الإسكندرية تشهد طفرة تنموية كبرى
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استثمارات تتجاوز 402 مليار جنيه منذ 2014.. مدبولي: الإسكندرية تشهد طفرة تنموية كبرى

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن محافظة الإسكندرية حظيت خلال السنوات الماضية، ومن خلال التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطفرة تنموية كبرى شملت إنجازات ضخمة في مجال البنية التحتية والمرافق والمشروعات القومية، كما شهدت تطوير شبكة الطرق والمحاور، بجانب تنفيذ مشروعات حضارية كبيرة في مجال الإسكان البديل والقضاء على المناطق غير الآمنة والعشوائيات، بالإضافة لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، التي غيرت ملامح الحياة في المحافظة.

جاء ذلك فى بداية الجولة الموسعة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتشغيل المشروعات المختلفة، ودخولها الخدمة، وكذا دفع وتيرة العمل بالمشروعات المختلفة بالمحافظات، والوقوف على مختلف التحديات التي تواجه تنفيذها، على أرض الواقع، بما يسهم في الإسراع بالانتهاء منها وفق المخططات الزمنية المحددة، الأمر الذي يحقق النفع العام لصالح المواطنين.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء في جولته اليوم الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأعرب مدبولي عن سعادته لقيامه بجولة في محافظة الإسكندرية، وذلك بعد عدة أشهر من الزيارة السابقة لها، لما تمثله من قيمة تاريخية عظيمة على مر العصور، وبما تحظى به من أهمية كبيرة باعتبارها مقصدا سياحيا مهما على خريطة السياحة العالمية.

وقال مدبولي " اليوم نشهد افتتاح وتفقد عدد من المصانع في محافظة الإسكندرية، والتي تعد إضافة حقيقية للاستثمارات في المحافظة، ومن شأنها توفير الآلاف من فرص العمل لشباب المحافظة، والمحافظات المجاورة لها، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية العديدة الأخرى، والتي تشمل افتتاح وتشغيل محاور جديدة لتخفيف الاختناقات المرورية في مختلف شوارع مدينة الإسكندرية، وغيرها من المشروعات".

وأكد أن هذه المشروعات، وما سبقها من مشروعات، أسهمت في تحقيق نقلة نوعية للخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه، من خلال الجهود الحكومية في جميع القطاعات والمجالات؛ لتوفير "جودة حياة" لمختلف المواطنين.

من جانبه، أشار محافظ الإسكندرية إلى أن إجمالي المشروعات الاستراتيجية التي تم ويجرى تنفيذها، منذ عام 2014 وحتى الآن، 94 مشروعا بتكلفة 402 مليار جنيه، منها 63 مشروعا تم الانتهاء منها بتكلفة 96 مليار جنيه، ويجرى تنفيذ 31 مشروعا والانتهاء منها بتكلفة 306 مليارات جنيه.

وقال المهندس أيمن عطية: "من أهم المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع حاليا إنشاء مدينة أبو قير الجديدة على مساحة أرض مُخلقة تبلغ 3500 فدان، بالإضافة إلى تطوير منظومة النقل (مترو أبو قير)، بالإضافة إلى المسار الناقل لمياه ترعة الحمام؛ بهدف زراعة مليوني فدان في "مشروع الدلتا الجديدة"، فضلا عن مشروعات الطرق المنفذة والجاري تنفيذها".

وأضاف أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات الطرق، حيث تم، خلال السنوات العشر الماضية، ضخ استثمارات لشبكة الطرق الرئيسية والقومية بعدد 17 مشروعا بأطوال بلغت 200 كيلو متر، فضلا عما شهدته قطاعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، والإنارة العامة من مشروعات كبرى، علاوة على مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمدينة الإسكندرية، بجانب مشروعات قطاع التعليم للتغلب على التحديات كانت تواجهه خلال السنوات الماضية، حيث تم توفير الأراضي لهيئة الأبنية التعليمية لبناء مدارس جديدة بعدد 275 مدرسة بتكلفة 1.9 مليار جنيه.

وأوضح المحافظ أن هناك تنسيقا مع وزارة الصحة والجهات المعنية بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية، وبما يمهد وييسر لبدء تنفيذ المشروع الطموح الذي ترعاه القيادة السياسية (التأمين الصحي الشامل).

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء السيسي

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