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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد اتهامها بالمتاجرة في الأعضاء..أحكام قضائية لصالح وفاء عامر

وفاء عامر
وفاء عامر

شهدت قضية الفنانة وفاء عامر تطورات قانونية جديدة خلال الفترة الماضية، بعدما أصدرت جهات القضاء عددًا من الأحكام التي دعمت موقفها في مواجهة اتهامات وشائعات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلًا واسعًا حولها.

وجاءت هذه التطورات بعد أزمة استمرت لأشهر، تعرضت خلالها الفنانة لسلسلة من الادعاءات التي اعتبرها دفاعها غير صحيحة، مؤكدًا أن القضاء حسم العديد من الوقائع المتداولة وأعاد الأمور إلى مسارها القانوني الطبيعي.

المحامي: أحكام قضائية ضد مروجي الادعاءات والتشهير

أكد المستشار القانوني للفنانة وفاء عامر أن المحاكم المصرية أصدرت عدة أحكام لصالح موكلته في قضايا تتعلق بالتشهير ونشر أخبار كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن من بين تلك القضايا حكمًا قضى بعقوبة الحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ ضد إحدى صانعات المحتوى، إضافة إلى غرامة مالية ومصروفات قضائية، وذلك على خلفية نشر محتوى اعتبرته المحكمة مسيئًا للفنانة.

وأضاف أن هناك أحكامًا أخرى صدرت بحق عدد من الأشخاص الذين تداولوا ادعاءات غير صحيحة، مؤكدًا أن هذه الأحكام تمثل تأكيدًا قانونيًا واضحًا على عدم صحة ما تم ترويجه، كما أشار إلى أن بعض المتهمين تراجعوا لاحقًا عن تصريحاتهم بعد ثبوت عدم دقتها.

بداية الأزمة وتفاصيل الاتهامات المتداولة

تعود جذور الأزمة إلى الفترة التي أعقبت وفاة لاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا، حيث انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي ادعاءات خطيرة طالت الفنانة وفاء عامر، من بينها مزاعم تتعلق بالاتجار في الأعضاء البشرية، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بوفاة اللاعب.

وقد نفت الفنانة هذه الاتهامات بشكل قاطع منذ اللحظة الأولى، مؤكدة أنها لا تستند إلى أي دليل، ومعلنة اتخاذها الإجراءات القانونية ضد كل من يشارك في نشرها أو الترويج لها.

توضيحات حول العلاقة بإبراهيم شيكا

وخلال تصريحات لاحقة، أكدت وفاء عامر أن تعاملها مع الراحل إبراهيم شيكا كان بدافع إنساني خلال فترة مرضه، مشيرة إلى أنها قدمت له الدعم دون أي مقابل.

وأوضحت أن ما تعرضت له من اتهامات بعد وفاته سبب لها صدمة وحزنًا كبيرًا، خاصة أنها كانت من الداعمين له خلال أزمته الصحية، إلا أن تداول روايات غير دقيقة أدى إلى تضخيم الموقف بشكل واسع.

التمسك بالقانون وإنهاء الأزمة

ورغم الضغوط التي صاحبت الأزمة، فضلت الفنانة اللجوء إلى القضاء كمسار وحيد لاستعادة حقها، مؤكدة ثقتها في العدالة وقدرتها على إنصافها.

ومع صدور الأحكام القضائية المتتالية لصالحها، اعتبرت وفاء عامر أن ما حدث يمثل تأكيدًا على أن مواجهة الشائعات لا تكون إلا بالقانون، وأن الحقيقة في النهاية قادرة على الظهور مهما طال الجدل أو اتسع نطاقه.

وفاء عامر الفنانة وفاء عامر أعمال وفاء عامر

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