فى ذكراه.. قصة زواج محمود مرسي من سميحة أيوب

لا أحد ينسى أبو العلا البشرى فى الدراما، وعتريس فى السينما، وهما شخصيتان قدمهما الفنان محمود مرسى الذى يحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاده والذى قدم أيضا عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما والدراما المصرية.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن الفنان الراحل محمود مرسى.

ميلاد الفنان محمود مرسي

ولد محمود مرسي في يوم 7 يونيو عام 1923م، بمحافظة الإسكندرية، والتحق بالمدرسة الثانوية الإيطالية بالإسكندرية القسم الداخلي، وبعد تخرجه التحق بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية قسم الفلسفة.

وبعد تخرجه من الجامعة عمل مدرسًا إلى أن استقال منه وقرر السفر إلى فرنسا ليدرس الإخراج السينمائي بمعهد الدراسات العليا السينمائية "إيديك" بباريس.

مشوار محمود مرسي الفني

أمضى خمس سنوات في فرنسا حتى نفذ ماله فغادر إلى لندن، وعمل هناك بهيئة الإذاعة البريطانية - بي بي سي، وبعد سبعة شهور من تعيينه حدث العدوان الثلاثي فقرر العودة إلى مصر والتحق بالبرنامج الثاني بالإذاعة المصرية.

ثم عمل كمخرج بالتلفزيون المصري ومدرسًا للتمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، وفي عام 1962 بدأ بالعمل السينمائي في فيلم أنا الهارب للمخرج نيازي مصطفى كما أخرج عدد من المسرحيات والأفلام منها مسرحية الخاطبة.

أعمال محمود مرسى

يعتبر فيلم "شيء من الخوف" ( 1969 ) والذي لعب فيه دور عتريس أشهر أفلامه، وحفظ المشاهدون من الفيلم الجملة التي لا ينساها أحد "جواز عتريس من فؤاده باطل .

شارك الفنان محمود مرسي في 6 أفلام بقائمة أفضل 100 فيلماً في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام ١٩٩٦: السمان والخريف ١٩٦٧، شيء من الخوف ١٩٦٩، زوجتي والكلب ١٩٧١، أغنية على الممر ١٩٧٢، ليل وقضبان ١٩٧٣، أبناء الصمت ١٩٧٤ يعتبر مسلسل "رحلة أبو العلا البشري" الذي قدمه من تأليف أسامة أنور عكاشة أشهر أعماله إلى جانب إعادة تقديمه لثلاثية نجيب محفوظ ودور السيد أحمد عبد الجواد، الذي لعبه من قبل يحيى شاهين في الثلاثية الشهيرة ، مسلسل العائلة ، لما التعلب فات نال الفنان “محمود مرسي” خلال مشواره الفني ، العديد من الجوائز والتكريمات ، حيث حصل علي جائزة التمثيل ‏الأولى عن دوره في فيلم “الليلة الأخيرة” عام 1964م، وجائزة ‏أحسن ممثل عام 1969م عن دوره في فيلم ” شيء من الخوف”، كما تم تكريمه في مهرجان الفيلم الروائي عام 1998م.

محمود مرسي وزيجاته

تزوج محمود مرسي مرة واحدة فقط خلال عمره، وذلك من الفنانة سميحة أيوب، والتي أسفرت زيجتهما عن إنجاب نجلهما الوحيد محمود، ولكن حدث انفصال بينهما، وأكدت "أيوب" فى إحدى اللقاءات التليفزيونية، أن سر انفصالها عن الفنان الكبير ليس بسبب غيرته، وإنما جاء بسبب طغيان حياتها العملية على حياتها الشخصية، مشيرة إلى أنهما ظلا اصدقاء حتى وفاته، خاصة أنه كان شخصا راقيا.

وفاة محمود مرسي

توفي الفنان محمود مرسي بالإسكندرية، في يوم السبت 24 أبريل عام 2004 إثر أزمة قلبية حادة عن عمرٍ يناهز 80 عاماً أثناء تصوير مسلسل وهج الصيف.