كارولين عزمي تشارك جمهورها رياضة ركوب الدرجات البخارية

شاركت الفنانة كارولين عزمي صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وظهرت كارولين عزمي، و هي تشارك جمهورها رياضة ركوب الدراجات البخارية ،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمالها ، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل كارولين عزمي إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

وتعد كارولين عزمي من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.