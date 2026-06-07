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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بفستان أسود.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار عبر انستجرام

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
ميرنا محمود

شاركت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت لقاء الخميسي بإطلالة جذابة لافته ،مرتدية فستان باللون الاسود، ليكشف عن جمالها وأناقتها.

في سياق آخر أعلنت الفنانة لقاء الخميسي اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل ينشر معلومات مغلوطة عنها أو يتجاوز في حقها بتعليقات خارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت لقاء الخميسي عبر فيسبوك: إنذار ! أي معلومات مغلوطة وأي تعليقات خارجة عن السياق في صفحات " فيس بوك " أو إنستجرام  والتيك توك سيتم التدخل والتعامل معها بشكل قانوني بمنتهى السرعة.

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