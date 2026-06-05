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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لقاء الخميسي تتألق بإطلالة كاجوال

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
سارة عبد الله

شاركت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت لقاء الخميسي بلوك كاجوال، واعتمدت على جمالها الطبيعي دون التكلف في الميك اب، مع تسريحة شعر بسيطة.

في سياق آخر أعلنت الفنانة لقاء الخميسي اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل ينشر معلومات مغلوطة عنها أو يتجاوز في حقها بتعليقات خارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت لقاء الخميسي عبر فيسبوك: إنذار ! أي معلومات مغلوطة وأي تعليقات خارجة عن السياق في صفحات " فيس بوك " أو إنستجرام  والتيك توك سيتم التدخل والتعامل معها بشكل قانوني بمنتهى السرعة.

لقاء الخميسي صور لقاء الخميسي إطلالة لقاء الخميسي

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