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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد سعد: أحب التمثيل ولم أبتعد عنه.. خاص

النجم أحمد سعد
النجم أحمد سعد
أوركيد سامي

أكد أحمد سعد أنه لا يزال يحتفظ بشغفه الكبير تجاه التمثيل، مشيرًا إلى أنه لم يبتعد عنه بشكل نهائي، وأن تركيزه خلال السنوات الأخيرة على الغناء والنجاحات الموسيقية لا يعني تخليه عن حلمه بتقديم أعمال تمثيلية جديدة ومختلفة.

وقال أحمد سعد، لموقع صدى البلد الإخباري، إنه يحب التمثيل ويعتبره أحد المجالات الفنية المهمة التي تمنحه مساحة مختلفة للتعبير عن موهبته، مؤكدًا أنه يتمنى العودة إلى الشاشة من خلال أعمال تحمل أفكارًا جديدة وتقدم للجمهور محتوى مميزًا يضيف إلى مشواره الفني.

وأوضح سعد أن الفنان بطبيعته يبحث دائمًا عن التنوع والتجديد، وهو ما يحرص عليه في جميع خطواته الفنية، سواء من خلال الأغاني التي يقدمها أو المشروعات التي يخطط لها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه يدرس عددًا من الأفكار الفنية المختلفة التي قد تشهد مفاجآت لجمهوره في المستقبل القريب.

وأضاف أن نجاحاته الأخيرة في عالم الغناء منحته دفعة قوية للاستمرار في تقديم أعمال متنوعة، لكنه في الوقت نفسه لا يغلق الباب أمام أي تجربة تمثيلية مميزة، خاصة إذا وجد العمل المناسب الذي يتوافق مع طموحاته الفنية ويضيف جديدًا إلى رصيده.

واختتم أحمد سعد تصريحاته بالتأكيد أنه يتطلع إلى الفترة المقبلة بحماس كبير، متمنيًا أن يقدم أعمالًا مختلفة تليق بتوقعات جمهوره، وأن تشهد المرحلة القادمة خطوات جديدة ومميزة على المستوى الفني.

أحمد سعد اخبار الفن نجوم الفن

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