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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد سعد يكشف سر حماسه لألبوم الفرفوش: الألبومات القادمة تحمل مفاجآت كبيرة| خاص

النجم أحمد سعد
النجم أحمد سعد
أوركيد سامي

تحدث أحمد سعد عن كواليس تحمسه الكبير لتقديم «الألبوم الفرفوش»، مؤكدًا أن الفكرة جاءت من رغبته في تقديم حالة فنية مختلفة تواكب أجواء الصيف وتمنح الجمهور جرعة من السعادة والطاقة الإيجابية، خاصة في ظل الضغوط التي يعيشها الكثيرون يوميًا.

وقال أحمد سعد، لـ صدى البلد الإخباري، إنه كان يبحث منذ فترة عن مشروع غنائي يحمل روحًا جديدة ومختلفة عن الأعمال التي قدمها من قبل، موضحًا: «حبيت أقدم حاجة مختلفة، لأن الناس دائمًا بتحب الجديد، والفنان لازم يجدد من نفسه ويقدم أفكارًا متنوعة تناسب كل الأذواق».

وأضاف أن «الألبوم الفرفوش» جاء بعد تفكير طويل في طبيعة الأغاني التي يحتاجها الجمهور خلال موسم الصيف، مشيرًا إلى أن الهدف لم يكن مجرد طرح أغانٍ جديدة، وإنما تقديم حالة من البهجة والفرحة يشعر بها المستمع منذ اللحظة الأولى.

وأوضح سعد أن الألبوم مناسب جدًا لأجواء الصيف، وكنت حابب الأغاني تكون خفيفة ومبهجة وتخلي الناس تفرح وتنبسط، لأن الموسيقى في النهاية رسالة، وأحيانًا أغنية واحدة ممكن تغير مزاج شخص وتديله طاقة إيجابية كبيرة.

وأكد أن الحب الذي يلقاه من جمهوره يمثل نعمة كبيرة من الله، ويدفعه دائمًا لبذل المزيد من الجهد في اختيار أعماله، قائلًا: «الناس الحمد لله بتحبني، وده كرم كبير من ربنا سبحانه وتعالى، وعشان كده بحاول أكون دائمًا عند حسن ظنهم وأقدم لهم حاجة يستمتعوا بيها وتليق بدعمهم المستمر».

وأشار أحمد سعد إلى أن فكرة الألبوم اعتمدت على تقديم جرعة من السعادة في وقت أصبح الجميع بحاجة فيه إلى لحظات من الراحة والمرح، مضيفًا: «حبيت أقدم حاجة تدخل على الناس السعادة، لأن الدنيا صعبة أكيد وفيها ضغوط ومسؤوليات كتير، وكلنا محتاجين شوية فرفشة وفرحة، وده كان الهدف الحقيقي من الألبوم الفرفوش».

وكشف سعد أن النجاح الكبير والتفاعل الذي حققته أغنيات الألبوم منذ طرحها أسعده كثيرًا، معتبرًا أن ردود أفعال الجمهور هي المكافأة الحقيقية لأي فنان، خاصة عندما يشعر أن رسالته وصلت بالشكل الذي كان يتمناه.

ولم يخف أحمد سعد طموحه للفترة المقبلة، مؤكدًا أن ما قدمه في «الألبوم الفرفوش» ليس سوى خطوة ضمن خطة فنية أوسع يسعى من خلالها إلى تقديم تجارب جديدة ومتنوعة، وقال: «إن شاء الله الألبومات القادمة هتكون فيها مفاجآت كبيرة للجمهور، وعندي أفكار كتير مختلفة بحضر لها، وبتمنى إنها تنال إعجاب الناس زي ما الألبوم الفرفوش أسعدهم».

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واختتم أحمد سعد تصريحاته الخاصة لموقع صدى البلد الإخباري بالتأكيد أن هدفه الأول سيظل إسعاد جمهوره، قائلًا: «سعادتي الحقيقية لما أشوف الناس مبسوطة بالأغاني، وإن شاء الله اللي جاي أحلى، وعندي مفاجآت كتير هتسعد الجمهور خلال الفترة المقبلة».

أحمد سعد اخبار الفن نجوم الفن

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