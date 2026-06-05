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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو وهبة بعد الحج: غيران من أي حد هيحج السنة الجاية

عمرو وهبة
عمرو وهبة
منار نور

أعرب الفنان عمرو وهبة عن سعادته بعد أدائه فريضة الحج، خلال الأيام الماضية.

وكتب عمرو وهبة عبر حسابه على«فيس بوك»: «اولاً الحمدلله اوى.
ثانياً انا من دلوقتى غيران من اى حد هيحج السنه الجايه…
ثالثاً عايز اعرف حكم بيع منزل الزوجيه عشان اداء فريضه الحج…
رابعاً ايوه اسم جدى متبولى بال (ت).


وفي سياق آخر أعرب الفنان عمرو وهبة عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور بعد عرض مسرحيته الجديدة “القضية اللي هي”، مؤكدًا أن العمل جاء بعد شهور طويلة من المجهود والبروفات المستمرة.

وقال وهبة في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “بعد تعب وبروفات شهور مبسوط أوي… الحمدلله برد فعل الناس على عرض القضية اللي هى، ومبسوط بالشغل مع مخرج شاطر ومحترم ومنضبط، وكاست شباب وبنات… بعيداً عن زمايلي المعروفين ومش مستنين مني كلمة. باقي الشباب مواهبهم عظيمة، دخلوني وسطهم بسرعة وخّلوني استمتعت أوي بالتجربة، وبجد بتمنالهم من كل قلبي ربنا يكرمهم ويخدوا مكانهم اللي يستحقوه.”

الحج عمرو وهبة زيارة الحج

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