عمرو وهبة يحتفل بنجاح عرض “القضية اللي هي” ويعلن مدّ حفلات المسرحية لثلاثة أيام إضافية

أعرب الفنان عمرو وهبة عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور بعد عرض مسرحيته الجديدة “القضية اللي هي”، مؤكدًا أن العمل جاء بعد شهور طويلة من المجهود والبروفات المستمرة.

وقال وهبة في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “بعد تعب وبروفات شهور مبسوط أوي… الحمدلله برد فعل الناس على عرض القضية اللي هى، ومبسوط بالشغل مع مخرج شاطر ومحترم ومنضبط، وكاست شباب وبنات… بعيداً عن زمايلي المعروفين ومش مستنين مني كلمة. باقي الشباب مواهبهم عظيمة، دخلوني وسطهم بسرعة وخّلوني استمتعت أوي بالتجربة، وبجد بتمنالهم من كل قلبي ربنا يكرمهم ويخدوا مكانهم اللي يستحقوه.”

مد حفلات مسرحية القضية اللي هي ثلاثة أيام إضافية

وأشار وهبة إلى أن الإقبال الكبير من الجمهور دفع صُنّاع العرض لفتح ثلاثة أيام إضافية هي: 27 و28 و29 نوفمبر على مسرح الريحاني، قائلاً: “ناس كتير كانت عايزة تحجز وملحقتش… هنفتح تلات أيام كمان إن شاء الله على مسرح الريحاني، وبتمنى الناس تيجي تحضر مسرح وتتبسط.”



وأكد أن التذاكر متاحة عبر منصة تيكيت مارشيه، مشيرًا إلى أنه سيضع رابط الحجز في خاصية “الستورى” لتسهيل الوصول للجمهور.