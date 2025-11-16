قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مافيش منها اتنين.. رامي صبري: شيرين واحدة من الفنانات الكبار وصوت مصري عظيم
نيجيريا تخسر.. الكونغو الديمقراطية تتأهل لملحق كأس العالم 2026
خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي
رابط الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة نوفمبر 2025
مصرع شخصين وإصابة اثنين في تصادم ميكروباص وتوكتوك بالبحيرة
النرويج تكتسح إيطاليا برباعية في تصفيات كأس العالم وتضمن التأهل مباشرة
ترامب يحضر حفل زفاف وسط ذهول العروسين.. ويعلق: هذان زوجان وسيمان
زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
محمد صلاح: لما لعبت في أوروبا قلت هعمل حاجة ماحدش عملها.. فيديو
أحمد سعد بعد الحادث: حب الناس أكبر نعمة وماكنتش متخيله
ثنائي بيراميدز يتنافسان على جائزة الأفضل في إفريقيا
محمد صلاح: مديون بحياتي كلها لوالدي لأنه الوحيد اللي صدق فيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

استقبال حافل لفيلم كلب ساكن بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أبطال وصناع الفيلم
أبطال وصناع الفيلم
قسم الفن

استقبل جمهور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفيلم اللبناني كلب ساكن للمخرجة سارة فرانسيس استقبالًا حافلًا أثناء عرضه ضمن أفلام مسابقة آفاق، حيث شهد عرضه العربي الأول، بحضور مخرجة الفيلم سارة فرانسيس، ومنتجته لارا أبو سعيفان وبطلي الفيلم شيرين كرامة ونداء واكيم.
 


وبعد عرض الفيلم أُقيمت ندوة نقاشية مع طاقم العمل والممثلين حيث تفاعل معهم الجمهور بأسئلة حول قصة الفيلم والمعاني التي تحملها.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان روتردام السينمائي الدولي، وشارك في مهرجان الأفلام اللبنانية في فرنسا ومهرجان بوينس آيرس الدولي للسينما، وحصل على عدة إشادات نقدية منها ما كتبه الناقد نديم جرجورة للعربي الجديد "بإيقاع بصريّ هادئ، تروي اللبنانية سارة فرنسيس حكاية، ظاهرها عادي ومُتداول، وباطنها، الذي يُمكن أنْ يكون بدوره عاديّاً ومُتداولاً، مليء بتمزّقات وارتباكات وملل وخيبات وقهرٍ، ورغباتٍ مكبوتة أو موءودة".

وكتب الناقد محمد رضا لشاشة الناقد "فيلم سارة فرنسيس ساكن كعنوانه. ثري بالتفاصيل الصغيرة. شريط الصوت مُعنى به جيداً، كذلك يُثير الإعجاب توقيت الحوار والحركة وتأطير اللقطات (تصوير مارك خليفة) لدقته. التعليق الصوتي يأتي في الأوقات الصحيحة، يُدلي ولا يزيد، رائع في كلماته".

تدور أحداث الفيلم في جبال لبنان الممطرة، حيث تقود عايدة سيارتها باتجاه منزل عائلي شبه متروك. إلا أن زوجها وليد لم يكن يتوقع وجودها هناك، وهو العائد للتو من اغترابه الطويل. يحاول كلا الزوجين فهم الآخر خلال أربعة أيام. ولكن العلاقة ليست سهلة. هل بقي ما يمكن انقاذه؟ كلب ساكن هو تشريح لعلاقة تتنفس وتتحلل في آن واحد.

كلب ساكن سيناريو وإخراج سارة فرانسيس وإنتاج لارا أبو سعيفان وساره فرنسيس لشركة الإنتاج أفلام بلا مكان، مع إنتاج مشترك لمارين فايان (Dewberries films) ومؤسسة البحر الأحمر، بمشاركة كارول مزهر ونِعَم عيتاني وماري جِرمانوس سابا.

الفيلم من بطولة شيرين كرامة ونداء واكيم، وتصوير مارك خليفة ومونتاج زينة أبو الحسن، تأليف موسيقى الفيلم لربيع جبيلي، تسجيل صوت لرالف عطاالله، تصميم الصوت لفكتور بريص، وميكساج لما صوايا. 

سارة فرانسيس مخرجة لبنانية نشأت ودرست في بيروت. غالباً ما تقدم فرنسيس في أفلامها لوحات بصرية وصوتية، يتشابك فيها المجال الداخلي مع المجال الجغرافي، وتعيد العناصر تنظيم نفسها باستمرار، فتعكس موقعنا الدائم التقلب في العالم.
عُرض فيلمها الروائي الطويل الأول "طيور أيلول" (2013) لأول مرة في المسابقة الرئيسية لمهرجان كوبنهاغن السينمائي الدولي. ثم عُرض في العديد من المهرجانات والمتاحف، مثل "فن الواقع" في مركز لينكولن، ومتحف ستيديليك، و"دي إم زد دوكس" (كوريا الجنوبية)، وحصد العديد من الجوائز الدولية.
عُرض فيلمها الروائي الطويل الثاني "كما في السماء، كذلك على الأرض" (2020) لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي الدولي قبل أن يُجول عالميًا.
فيلمها الروائي الطويل الثالث "كلب ساكن" (2025) عُرض لأول مرة عالميًا في مهرجان روتردام السينمائي الدولي.

كلب ساكن مهرجان القاهرة أفلام مهرجان القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب

Ai لتشويه سمعتي.. أميرة الذهب ترد على تداول فيديو غير لائق لها مع خليجي

أرشيفية

إحالة مسئول بالتمريض هـ تك عرض مريضة في مستشفي عين شمس.. خاص

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

أسعار البيض- صورة أرشيفية

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

تريزيجيه

في الأهلي مش بنام.. تريزيجيه يفجر مفاجآت حول سوبر الزمالك ورحيل بنشرقي

ترشيحاتنا

المستشارة أمل عمار تشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري

المستشارة أمل عمار تشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري

شركة بيورتي Purity 101%

بيورتي 101 تُفاجئ السوق المصري بتخفيضات ضخمة على الشفاطات والأفران والبوتاجازات فى الجمعة البيضاء

عمرة

رحلة عمرة هدية لسيدتين قبطيتين بمصر.. ماذا فعلت وزيرة التضامن؟

بالصور

زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

فيديو

أميرة الذهب والخليجي

فيديو أميرة الذهب والخليجي .. رد عاجل منها بعد تصدره التريند

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

هنا شيحة

هنا شيحة: فيلم شكوى 713317 بيقدم كوميديا سوداء.. وسعيدة بدعم أولادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد