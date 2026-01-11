قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الأوقاف يوجّه بصرف مكافأة 10 آلاف جنيه لعامِلَي مسجد
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 15 في تاريخه
هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
البنك المركزي يعلن قبول استثمارات بـ 196,73 مليار جنيه
مصطفى بكري يحسم جدل الترشح على منصب وكيل مجلس النواب
سامح شكري: الانضمام لمجلس النواب مسؤولية وطنية وخبرتي الدبلوماسية في خدمة الوطن
رسالة عاجلة من إيران لـ مجلس الأمن ضد أمريكا .. ما مضمونها؟
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين مجانا عبر موقع النيابة العامة
متحدث الوزراء: اقتصادية قناة السويس جاذبة للاستثمار وتحظى بدعم حكومي
برشلونة يضرب ريال مدريد بالهدف الثالث في كأس السوبر الإسباني
مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026
هيمنة مغربية على المدرجات.. أعلى المباريات حضورا جماهيريا في أمم أفريقيا
هيمنة مغربية على المدرجات.. أعلى المباريات حضورا جماهيريا في أمم أفريقيا

إسلام مقلد

شهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة بالمغرب حضورًا جماهيريًا لافتًا، عكس الشغف الكبير لكرة القدم في القارة السمراء، وتصدر الجمهور المغربي المشهد بقوة، بعدما فرض سيطرته على قائمة أعلى المباريات من حيث عدد الحضور، في مشهد أكد نجاح التنظيم وقوة التفاعل الجماهيري.

وتربعت مباراة المغرب والكاميرون على قمة القائمة، بعدما استقطبت 64 ألفًا و178 مشجعًا، لتكون الأعلى حضورًا جماهيريًا في البطولة حتى الآن، في لقاء حمل أهمية فنية وجماهيرية كبيرة، وعكس الشعبية الجارفة لمنتخب أسود الأطلس على أرضه.

مواجهة المغرب وتنزانيا الأعلي

وجاءت مواجهة المغرب وتنزانيا في المركز الثاني بحضور بلغ 63 ألفًا و894 مشجعًا، تلتها مباراة المغرب ومالي في المركز الثالث بـ63 ألفًا و844 متفرجًا، ثم لقاء المغرب وزامبيا في المركز الرابع بحضور 62 ألفًا و532 مشجعًا، بينما احتلت مباراة المغرب وجزر القمر المركز الخامس بـ60 ألفًا و180 متفرجًا، ليؤكد المنتخب المغربي هيمنته الكاملة على صدارة المشهد الجماهيري.

مواجهة مالي وتونس بالمركز السادس

وخارج المباريات التي كان المغرب طرفًا فيها، جاءت مباراة مالي وتونس في المركز السادس بحضور بلغ 41 ألفًا و982 مشجعًا، تلتها مواجهة السنغال والكونغو الديمقراطية في المركز السابع بـ41 ألفًا و672 متفرجًا، في لقاء شهد تنافسًا قويًا داخل الملعب وتفاعلًا جماهيريًا واضحًا.

مواجهة مصر وجنوب إفريقيا

واحتلت مباراة مصر وجنوب أفريقيا المركز الثامن ضمن القائمة، بعدما شهدت حضور 40 ألفًا و219 مشجعًا، في مواجهة حظيت باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، خاصة مع مشاركة منتخب مصر صاحب القاعدة الجماهيرية الواسعة في القارة.

وجاءت مباراة الكاميرون والجابون في المركز التاسع بحضور 35 ألفًا و200 مشجع، بينما أكملت مواجهة ساحل العاج والكاميرون قائمة العشر الأوائل، بعدما جذبت 35 ألفًا و165 متفرجًا.

وتعكس هذه الأرقام النجاح الكبير للبطولة على المستوى الجماهيري، خاصة في المباريات التي أقيمت بمشاركة المنتخب المغربي، حيث لعب عامل الأرض والجمهور دورًا حاسمًا في رفع معدلات الحضور، ومنح البطولة أجواء استثنائية أكدت مكانة المغرب كوجهة قادرة على استضافة كبرى الأحداث القارية.

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

نائب محافظ المنيا ورئيس الوطنية للاتصالات

نائب محافظ المنيا يبحث مع «الوطنية للاتصالات» تعظيم الاستفادة من الذكاء المكاني والتحول الرقمي

قافلة طبية

2253 خدمة طبية مجانية في يومين بقافلة «جايين لأهالينا» بكفر الشيخ| صور

حملات إزالة بقنا

محافظ قنا يتابع تنفيذ الموجة 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة| صور

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

