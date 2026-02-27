تعاون مصري صومالي لتدشين مشروعات صيد مشتركة وتعظيم استغلال الثروات السمكية

استقبل الدكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفدًا صوماليًا رفيع المستوى على هامش زيارة الوفد للشركة المصرية للصيد ومعداته لدراسة إقامة مشروعات مشتركة للصيد بالسواحل الصومالية.

حضر اللقاء ممثلي شركة تارجت جروب الصومالية والسيد مدير عام الثروة السمكية في دولة الصومال واللواء مهندس خالد كمال رئيس مجلس اداره الشركه المصريه للصيد ومعداته.

وأعرب رئيس جهاز حماية تنمية البحيرات والثروة السمكية عن خالص الشكر للوفد الصومالي على الزياره والحرص على التعاون مع الشركه المصريه للصيد ومعداته الذي اشاد بادائها ودورها الرئيسي في مشروعات تنميه الثروه السمكيه في مصر متمنيا للجميع التوفيق.

كما أكد رئيس مجلس اداره الصيد ومعداته على حرصه على المضى قدما فى التعاون الوثيق مع الشركة الصومالية والتى تعمل تحت مظلة الحكومة الصومالية من أجل تعظيم التعاون المتبادل والاستغلال الأمثل للثروات الإقليمية بما فى ذلك صالح الطرفين.