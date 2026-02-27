سعر الدولار اليوم 27-2-2026

شهد سعر الدولار في مصر، ثباتًا من دون تغيير مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 27-2-2026؛ داخل السوق الرسمية.

سعر الدولار يستقر

وبلغ متوسط سعر الدولار استقرارًا على مستوي البنوك العاملة في مصر وذلك بعد تعطل العمل الجهاز المصرفي.

الدولار يتراجع

وشهد سعر الدولار حالة من التراجع مع انتهاء العمل في البنوك المصرية الخميس الماضي، حيث فقد 3 قروش من قيمته وهي مقدارًا طفيفًا مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الماضي والذي وصل معدلات صعوده حينها لنحو 120 قرشًا.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل آخر تحديث لسعر الدولار في البنك المركزي نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.99 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل دولار أمام الجنيه نحو 47.77 جنيه للشراء و 47.87 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع في بنوك " البركة، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول، ميد بنك، التنمية الصناعية، المصرف المتحد".

سعر الدولار في معظم البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.87 جنيه للشراء و 47.97 جنيه للبيع في بنوك

" مصر، قناة السويس، القاهرة، قطر الوطني QNB، العربي الأفريقي الدولي،فيصل الإسلامي، بيت التمويل الكويتي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.88 جنيه للشراء و 47.98 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، المصرف العربي الدولي، المصري الخليجي، أبوظبي الأول".

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.9 جنيه للشراء و 48.03 جنيه للبيع في مصر أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.9 جنيه للشراء و 48 جنيه للبيع في بنوك " سايب، HSBC، التجاري الدولي CIB.