الأرصاد: طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار ببعض المناطق
الجيش البولندي يعلن عودة طائراته المقاتلة إلى قواعدها بعد رصد تهديدات روسية
بشرى: محمد رمضان نجم مصر وفاهم السوق والأرقام
الرئيس الإيراني :نحترم الإحتجاج السلمي وما حدث في يناير الماضي محاولة لإسقاط النظام
القوات الروسية تسقط 17 مسيرة أوكرانية خلال الليل
موعد ونظام قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا
باكستان: مقتل 34 مسلحا خلال عمليات أمنية بإقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان
تحرك عاجل من "الأكاديمية المهنية" لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين
هدوء واستقرار في سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الخميس
أزمة صرف مستحقات القصب.. ركابي يطالب الحكومة بإنقاذ المزارعين قبل تفاقم الموقف
التهام كوني يهز علم الفلك.. رصد أول تمزق كامل لقزم أبيض | إيه الحكاية؟
زعيم كوريا الشمالية : محاولات سيئول للحوار السلمي مهزلة فاشلة وخداع
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

هدوء واستقرار في سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الخميس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

أنهى سعر الدولار أمام الجنيه المصري شهر فبراير على موجة من التقلبات الواضحة، ما بين ارتفاعات متتالية وتراجعات محدودة، قبل أن يفاجئ السوق بقفزة قوية في منتصف تعاملات يوم أمس الأربعاء 25 فبراير 2026، ليتخطى مستوى الـ 48 جنيهًا في عدد من البنوك.

وفي مستهل تعاملات اليوم الخميس 26 فبراير 2026، يسود هدوء نسبي مع استقرار الأسعار عند المستويات المرتفعة التي سجلها أمس، دون زيادات جديدة، مع ترقب لحدوث أي تغيرات على مدار اليوم.

ووفقاً لآخر تحديث بالبنوك اليوم فقد جاء سعر الدولار في مستهل التعاملات الصباحية كالتالي:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

شراء: 47.89 جنيه

بيع: 48.02 جنيه


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

شراء: 47.88 جنيه

بيع: 47.98 جنيه


سعر الدولار في بنك مصر

شراء: 47.88 جنيه

بيع: 47.98 جنيه


سعر الدولار في بنك الإسكندرية

شراء: 47.78 جنيه

بيع: 47.88 جنيه


سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

شراء: 48.12 جنيه

بيع: 48.22 جنيه


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

شراء: 47.88 جنيه

بيع: 47.98 جنيه

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي AAIB

شراء: 47.89 جنيه

بيع: 47.99 جنيه

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 

شراء: 47.88 جنيه

بيع: 47.98 جنيه

الدولار أنهى موجة من التحركات المتقلبة خلال فبراير بارتفاع ملحوظ أمس، ويبدأ تعاملات اليوم على استقرار مرتفع قرب مستوى 48 جنيهًا. 

والاتجاه الحالي يعكس حالة ترقب في السوق، مع انتظار ما إذا كانت العملة الأمريكية ستواصل الصعود مع بداية مارس، أم تدخل في مرحلة تهدئة بعد موجة الارتفاع الأخيرة. 

