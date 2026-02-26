هدوء واستقرار في سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أنهى سعر الدولار أمام الجنيه المصري شهر فبراير على موجة من التقلبات الواضحة، ما بين ارتفاعات متتالية وتراجعات محدودة، قبل أن يفاجئ السوق بقفزة قوية في منتصف تعاملات يوم أمس الأربعاء 25 فبراير 2026، ليتخطى مستوى الـ 48 جنيهًا في عدد من البنوك.

وفي مستهل تعاملات اليوم الخميس 26 فبراير 2026، يسود هدوء نسبي مع استقرار الأسعار عند المستويات المرتفعة التي سجلها أمس، دون زيادات جديدة، مع ترقب لحدوث أي تغيرات على مدار اليوم.

ووفقاً لآخر تحديث بالبنوك اليوم فقد جاء سعر الدولار في مستهل التعاملات الصباحية كالتالي:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

شراء: 47.89 جنيه

بيع: 48.02 جنيه



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

شراء: 47.88 جنيه

بيع: 47.98 جنيه



سعر الدولار في بنك مصر

شراء: 47.88 جنيه

بيع: 47.98 جنيه



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

شراء: 47.78 جنيه

بيع: 47.88 جنيه



سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

شراء: 48.12 جنيه

بيع: 48.22 جنيه



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

شراء: 47.88 جنيه

بيع: 47.98 جنيه

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي AAIB

شراء: 47.89 جنيه

بيع: 47.99 جنيه

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

شراء: 47.88 جنيه

بيع: 47.98 جنيه

الدولار أنهى موجة من التحركات المتقلبة خلال فبراير بارتفاع ملحوظ أمس، ويبدأ تعاملات اليوم على استقرار مرتفع قرب مستوى 48 جنيهًا.

والاتجاه الحالي يعكس حالة ترقب في السوق، مع انتظار ما إذا كانت العملة الأمريكية ستواصل الصعود مع بداية مارس، أم تدخل في مرحلة تهدئة بعد موجة الارتفاع الأخيرة.