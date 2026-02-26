الأقوى في تاريخ فيفو.. أهم مواصفات هاتف iQOO Z11x قبل إنطلاقه

بدأت شركة iQOO بالترويج لهاتفها الجديد iQOO Z11x والمتوقع اطلاقه عالميا الشهر المقبل .

كشف الإعلان التشويقي لهاتف iQOO Z11x عن نسخة مزودة بوحدة كاميرا مربعة دائرية تضم كاميرا مزدوجة، ومؤشر LED عادي، وما يبدو أنه مؤشر LED حلقي. ويمكن رؤية فتحة درج شريحة SIM على الجانب الأيسر من الجهاز.

ميزات هاتف iQOO Z11x

ووفقا للتسريبات من المتوقع أن يحتوي هاتف Z11x على معالج MediaTek Dimensity 7400 Turbo وسيأتي محملاً مسبقاً بنظام OriginOS 6، والذي سيكون مبنياً على نظام Android 16 .

ميزات هاتف iQOO Z11x

تكشف التفاصيل الدقيقة أن الهاتف سيتوفر بنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت وسيُطرح بسعر أقل من 23000 روبية.

لا تزال تفاصيل أخرى حول هاتف iQOO Z11x طي الكتمان. وبالإضافة إلى الهند، من المتوقع إطلاق الجهاز في أسواق أخرى مثل ماليزيا وتايلاند خلال الأسابيع القادمة.

تشير التوقعات إلى أن هاتف Vivo T5x المُشاع طرحه في السوق الهندية سيكون نسخة مُعاد تسميتها من Z11x. وباعتباره من سلسلة T، فمن المرجح أن يُباع عبر Flipkart.

مواصفات هاتف iQOO Z11x

سيُعدّ هاتف iQOO Z11x خليفةً لهاتف iQOO Z10x الذي صدر العام الماضي، والذي تميّز بشاشة IPS LCD مقاس 6.72 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Dimensity 7300، وذاكرة وصول عشوائي LPDDR4x، وذاكرة تخزين UFS 3.1، وبطارية بسعة 6500 مللي أمبير مع شحن بقوة 44 واط، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل. كما يأتي الجهاز بهيكل متوافق مع معيار MIL-STD-810H، بالإضافة إلى مقاومته للغبار والماء بمعيار IP64.