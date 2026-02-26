قرار جديد بشأن المتهم بقتل الطفلة قمر بعد انتهاك جسدها في المنيب

قررت الجهات المختصة، تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة الطفلة قمر داخل مسكنها بمنطقة المنيب، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل تلك الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفلة داخل مسكنها بمنطقة المنيب.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن الطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، وعُثر عليها داخل إحدى الغرف وبها بعض الإصابات.

وكشفت التحريات الأولية، أن والدة المجني عليها تركتها بصحبة شقيقتها الصغرى داخل الشقة، وتوجهت إلى عملها حيث تعمل مساعدة طباخ، وعقب عودتها فوجئت بابنتها مفارقة الحياة.

وأقر المتهم، عقب القبض عليه، بارتكاب الجريمة، موضحًا أنه استغل غياب والدة الطفلة عن المنزل، وتواجد المجني عليها بمفردها تقريبًا، فاعتدى عليها، ثم أقدم على إنهاء حياتها خشية افتضاح أمره.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المتهم قاصر يبلغ من العمر 16 عامًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة المختصة التي باشرت التحقيق.