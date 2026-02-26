القبض على المتهم بالتعدي على فتاة وتحطيم زجاج سيارتها في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على ابنته بالسب والضرب وتحطيم زجاج سيارتها بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 الجاري تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من (طالبة - مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال استقلالها سيارتها وسيرها بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينها وقائد سيارة ملاكي بسبب خلافات حول أولوية المرور تعدى خلالها الأخير عليها بالسب والشتم وإحداث تلفيات بزجاج سيارتها.

وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالصورة وقائدها (مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.





