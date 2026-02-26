راندة المنشاوي: انجاز مشروعات حياة كريمة أولوية قصوى لدى وزارة الإسكان

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، ضمن نطاق عمل وزارة الإسكان في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمرافق المنشآت.

وذلك بحضور المهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، ومسئولي الوزارة ورؤساء الجهات التابعة للوزارة المنفذة للمشروعات.

في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع، أن الانتهاء من مشروعات "حياة كريمة" أولوية قصوى لدى وزارة الإسكان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بأعلى معايير الجودة، لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى المعيشة لأهالينا في الريف المصري.

واستعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمنشآت الخدمية الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى، ونسب الإنجاز بكل محافظة، مشددة على ضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، والتنسيق الكامل لضمان دخول المشروعات الخدمة تباعًا.

كما وجهت وزيرة الإسكان بزيادة معدلات العمل بالمواقع، وتكثيف المتابعة الميدانية من خلال فرق العمل بالوزارة والهيئات التابعة، مع الالتزام التام بالمواصفات الفنية القياسية، حفاظًا على الاستثمارات التي ضختها الدولة في تلك المشروعات العملاقة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة في أسرع وقت، بما يسهم في تحقيق أهداف "حياة كريمة" في تحسين جودة الحياة وتوفير خدمات أساسية تليق بالمواطن المصري.