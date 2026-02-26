قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجوسقي: العلاقات المصرية المجرية تشهد تطورا يعكس عمق الروابط السياسية والاقتصادية

رئيس هيئة الاستثمار
رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

التقى المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع الدكتورة ريتا فيكتوريا هيرينتشار، سفيرة المجر لدى القاهرة، لبحث فرص التعاون الاستثماري المشترك واستعراض تطورات الاستثمارات المجرية في السوق المصري وأبرز المشروعات الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد المهندس محمد الجوسقي، أن العلاقات المصرية– المجرية تشهد تطورًا مستمرًا يعكس عمق الروابط السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز الشراكة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية ذات القيمة المضافة.

وأضاف أن الاستثمارات المجرية في مصر تتنوع بين قطاعات متعددة من السياحة، والصناعة، والخدمات، والزراعة، والتشييد والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تسهم في نقل التكنولوجيا إلى السوق المصرية وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار الجوسقي إلى التعاون المؤسسي بين الهيئة ونظيرتها المجرية المعنية بتشجيع الصادرات، ما يعزز تبادل المعلومات ويساعد على تنظيم البعثات الاستثمارية، مستعرضًا الفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين مصر ودول وسط أوروبا، خاصة في مجالات السكك الحديدية، والزراعة، وإدارة الموارد المائية، وإقامة محطات معالجة وتحلية المياه، والطاقة، والصناعات المرتبطة بها، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لهذه الدول التي تمتلك إمكانات صناعية وتكنولوجية متطورة تتوافق مع أولويات التنمية في مصر.

من جانبها، أعربت الدكتورة ريتا فيكتوريا هيرينتشار عن تقديرها لجهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار، مشيدة بالإصلاحات التي عززت جاذبية السوق المصري، ومؤكدة اهتمام الشركات المجرية بتوسيع أنشطتها واستكشاف فرص جديدة للتعاون.

وأضافت السفيرة أن هناك اهتمام خاص من الشركات المجرية بفرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بمصر، خاصةً مشروعات الطاقة الشمسية، بما يشمل أنظمة نقل الكهرباء والربط بالشبكة القومية، معربة عن تطلعها لإقامة شراكات فعّالة مع الجهات المصرية لتنفيذ مشروعات مشتركة خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك، وتعزيز حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، وتشجيع إقامة شراكات صناعية جديدة تسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز مسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمجر.

