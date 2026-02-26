وزير الاستثمار ونائب رئيس هيئة المالية يطلقان الإصدار الحديث من السجل المصري للضمانات المنقولة

أطلق الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد الصياد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية الإصدار الحديث من السجل المصري للضمانات المنقولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة الرقابة المالية اليوم لإطلاق الإصدار الحديث من السجل المصري للضمانات المنقولة.

وخلال كلمته أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الإصلاحات التي تمت في القطاع المالي غير المصرفي تخدم مصر كلها وليس القطاع فقط.

عدد الإشهارات

وبلغ عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة بلغ نحو 255 الف إشهار منذ نشأته في 2018 حتي فبراير 2026، بقيمة 4.5 تريليون جنيه بنمو 843%.