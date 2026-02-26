قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات الخميس بالبنوك
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة.. رابط مباشر هنا
محادثات تهز السوشيال ميديا.. اتهامات بالتحرش تطال محمد طاهر مؤلف فخر الدلتا
ملايين الشواكل.. اتهام ضابط في الشاباك بالتورط بتهريب بضائع إلى غزة
تبادل جثامين بين موسكو وكييف: 1000 أوكراني مقابل 35 روسيًا
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي سكاتك النرويجية وإنفجين إنرجي لتوربينات الرياح
راندة المنشاوي: انجاز مشروعات حياة كريمة أولوية قصوى لدى وزارة الإسكان
رئيس البرلمان النمساوي يشيد بجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتهدئة بالشرق الأوسط وإفريقيا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان
أبرزهم الأهلي.. دوري كرة السلة الإفريقي يُعلن الأندية الـ12 وجدول مرحلة المجموعات لموسم 2026
تأجيل محاكمة البلوجر «مداهم» في نشر محتوى خادش لجلسة 5 مارس
أخبار البلد

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

محمد إبراهيم

نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1447 هـ ، وذلك بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدين بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارىء الشيخ خالد الجارحى ، وألقى الدكتور الشحات السيد عزازى من كبار علماء الأزهر الشريف كلمة أشار فيها إلى القيم الدينية والوطنية لتلك الذكرى العطرة التى تفوح منها نسمات النصر لإسترداد أرض سيناء المقدسة بعد معجزة عسكرية حققها رجال القوات المسلحة بإيمانهم العميق والراسخ بنصر الله وتأييده .

وألقى اللواء أح إيهاب محمد الفيومى مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أشار خلالها إلى أن رجال القوات المسلحة البواسل سطروا صفحة مشهودة فى العاشر من رمضان ستظل ذكرى ملهمة ومصدر عزة وفخر للمصريين وصنعوا بدمائهم وتضحياتهم إنجازاً شهد به العالم أجمع ، مؤكداً عزم رجال القوات المسلحة على إمتداد سيرة جيل النصر العطرة بالعمل والفداء والتضحية محافظين على أعلى درجات الكفاءة والإستعداد من أجل رفعة الوطن وسلامة أراضيه .

واختتمت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .

القوات المسلحة العاشر من رمضان نصر العاشر من رمضان وزير الدفاع

