القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1447 هـ ، وذلك بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدين بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارىء الشيخ خالد الجارحى ، وألقى الدكتور الشحات السيد عزازى من كبار علماء الأزهر الشريف كلمة أشار فيها إلى القيم الدينية والوطنية لتلك الذكرى العطرة التى تفوح منها نسمات النصر لإسترداد أرض سيناء المقدسة بعد معجزة عسكرية حققها رجال القوات المسلحة بإيمانهم العميق والراسخ بنصر الله وتأييده .

وألقى اللواء أح إيهاب محمد الفيومى مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أشار خلالها إلى أن رجال القوات المسلحة البواسل سطروا صفحة مشهودة فى العاشر من رمضان ستظل ذكرى ملهمة ومصدر عزة وفخر للمصريين وصنعوا بدمائهم وتضحياتهم إنجازاً شهد به العالم أجمع ، مؤكداً عزم رجال القوات المسلحة على إمتداد سيرة جيل النصر العطرة بالعمل والفداء والتضحية محافظين على أعلى درجات الكفاءة والإستعداد من أجل رفعة الوطن وسلامة أراضيه .

واختتمت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .