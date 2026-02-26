محافظ المنوفية يشدد على رئيس حي غرب بإزالة كافة الإشغالات بشوارع الساحة وعمر أفندي

في خط سير جولته لزيارة مبنى التأمين الصحي بحي غرب شبين الكوم ، لمتابعة انتظام سير العمل، لاحظ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية وجود إشغالات كثيفة من قبل البائعين والتعدي على حرم الطريق العام بشارع الساحة المتفرع من شارع عمر أفندي ، ومنطقة ميدان المحطة.

وعلى الفور، شدد محافظ المنوفية على رئيس حي غرب شبين الكوم برفع كافة الإشغالات والتواجد الميداني والمتابعة اليومية وتكثيف جهود الإشغالات ليلاً ونهاراً بنطاق الحى بالتنسيق مع شرطة المرافق، فضلاً عن الاشراف المباشر على شن الحملات المكبرة للتعامل الفوري وإزالة جميع الاشغالات كونها منطقة حيوية تشهد تواجد عدد كبير من المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على تحقيق الانضباط العام بالشارع وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الصالح العام.