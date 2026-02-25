فتح باب الحجر لـ12 وحدة سكنية بنظام الإيجار بالمنوفية.. الموعد وشروط التقديم

أعلن صندوق الإسكان الاقتصادي بمحافظة المنوفية عن فتح باب الحجز لعدد (12) وحدة سكنية " بنظام الإيجار " بعمارة الإسكان الاقتصادي بجوار دار المسنين بمدينة تلا ، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1 مارس القادم وحتى 15 مارس 2026 ، علي ان يتم تقديم الطلبات بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة تــلا .

وأوضحت مدير إدارة التسكين بالديوان العام عدد من الشروط والضوابط المنظمة لشغل الوحدات السكنية من أبرزها .

• أن يكون المتقدم من أبناء مركز ومدينة تلا .

• ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة و لا يزيد عن 50 عاماً

• ألا يزيد إجمالي دخل الأسرة عن 96 ألف جنيه سنوياً بواقع 8 آلاف جنيه شهرياً

• ألا يمتلك المتقدم أو أحد أفراد أسرته لوحدة سكنية ملكًا أو إيجار قديم .

• المدة الإيجارية ( 3 سنوات ) وتجدد بعد موافقة الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا .

• وللتعرف علي باقي التفاصيل وشروط التقديم والمستندات المطلوبة يرجي التوجه لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا .

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظ تسعي جاهده من أجل الارتقاء بكافة القطاعات الخدمية والتنموية المقدمة للمواطنين لتوفير حياة كريمة وآمنه لهم .