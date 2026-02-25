قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص
محامي فرد الأمن: رجل الأعمال استغل نفوذه.. وموكلي حرص على ضبط النفس بسبب توفير قوت أطفاله
دعاء اليوم السابع من رمضان.. ردد أفضل 50 دعوة تقضي لك 1000 حاجة وتزيد الأرزاق
درة لـ صدى البلد: أرفض الظهور في برامج المقالب
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
وزارة المالية: 98% من المواطنين يستفيدون من إعفاء الضريبة على العقارات
في الذكرى الـ١٠٨٦ لتأسيسه.. محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر
برشلونة يضع عمر مرموش كخيار بديل بجانب ألفاريز وهالاند في الصيف المقبل
بعد مأساة غرق الطلاب في شاطئ أبو تلات.. تأييد حبس رئيس أكاديمية وهمية 3 سنوات
تأجيل محاكمة إعلامي متهم بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة لجلسة 25 مارس
أستراليا تدرس منع دخول إسرائيلي لتحريضه على إبادة الفلسطينيين بغزة
ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فتح باب الحجر لـ12 وحدة سكنية بنظام الإيجار بالمنوفية.. الموعد وشروط التقديم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

أعلن صندوق الإسكان الاقتصادي بمحافظة المنوفية عن فتح باب الحجز لعدد (12) وحدة سكنية " بنظام الإيجار " بعمارة الإسكان الاقتصادي بجوار دار المسنين بمدينة تلا ، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1 مارس القادم وحتى 15 مارس 2026 ، علي ان يتم تقديم الطلبات بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة تــلا  .

وأوضحت مدير إدارة التسكين بالديوان العام عدد من الشروط والضوابط المنظمة لشغل الوحدات السكنية من أبرزها .

• أن  يكون المتقدم من أبناء مركز ومدينة تلا .

• ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة و لا يزيد عن 50 عاماً 

• ألا يزيد إجمالي دخل الأسرة عن 96 ألف جنيه سنوياً بواقع 8 آلاف جنيه شهرياً

• ألا يمتلك المتقدم أو أحد أفراد أسرته لوحدة سكنية ملكًا أو إيجار قديم .

• المدة الإيجارية ( 3 سنوات ) وتجدد بعد موافقة الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا .

• وللتعرف علي باقي التفاصيل وشروط التقديم والمستندات المطلوبة يرجي التوجه لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا .

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظ تسعي جاهده من أجل الارتقاء بكافة القطاعات الخدمية والتنموية المقدمة للمواطنين لتوفير حياة كريمة وآمنه لهم .

محافظة المنوفية المنوفية الاسكان الاقتصادي اخبار محافظة المنوفية صندوق الاسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

كريم الدبيس

حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

طيران الرياض

بعد زيارة الرئيس السيسي.. طيران الرياض يُعلن: القاهرة ثاني وجهاتنا الإقليمية

ترشيحاتنا

انجي المقدم

إنجي المقدم: علياء في الست موناليزا تحد.. وظهوري في 7 حلقات فقط لا يزعجني

إليسا

إليسا تهنئ الكويت بعيدها الوطني

أحمد مجدي

خالص عزائي لأختي وزميلتي.. أحمد مجدي ينعى والد مي عمر

بالصور

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

في الذكرى الـ١٠٨٦ لتأسيسه.. محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام.. تجنبها ليحب طفلك العبادة

أخطاء فى تعلم الاطفال الصيام
أخطاء فى تعلم الاطفال الصيام
أخطاء فى تعلم الاطفال الصيام

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

فيديو

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد