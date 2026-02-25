قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بطولة سائق توك توك تنقذ 4 أشخاص أصيبوا باختناق داخل بيارة صرف في المنوفية

مروة فاضل

شهدت قرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية شجاعة سائق توك توك أنقذ 4 أشخاص من داخل بيارة صرف صحي. 

البداية كانت بعمل أحد عمال الصرف الصحي داخل احدي البيارات بالقرية وأصيب باختناق واستنجد بأهالي القرية. 

نزل 3 أشخاص لمحاولة إنقاذ العامل إلا أنهم أصيبوا باختناق وسط عدم قدرتهم علي الخروج من البيارة. 

تجمع الأهالي واثناء مرور سائق التوك التوك عيد عبد الرازق قرر التدخل لإنقاذ الموجودين داخل بيارة الصرف الصحي. 

قام عيد بربط نفسه بحبل والنزول إلي داخل البيارة وأستطاع إخراج الموجودين الأربعة داخل البيارة واحدا تلو الآخر. 

وقال عيد عبد الرازق سائق توك توك، أنه اثناء مروره واثناء توجهه لأداء صلاة العصر فوجئ بوجود 4 أشخاص في بيارة الصرف الصحي وعدم قدرتهم علي الخروج. 

وأضاف أن الموجودين كانوا عامل صرف صحي و3 من سائقي التوك التوك منهم شقيقان حاولوا إنقاذ العامل اثناء وجوده داخل البيارة ولكنهم لم يتمكنوا من الخروج. 

وتابع أن الجميع نصحه بعدم النزول خوفا عليه ولكنه قرر إنقاذ الآخرين الموجودين داخل البيارة. 

وأوضح أنه تمكن من إنقاذهم وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي الإسعافات كما قام باجراء التحاليل والأشعة للاطمئنان علي صحته. 

وأكد أنه لم يفكر لحظة في أي شي سوي في انقاذ الأشخاص الموجودين داخل البيارة. 

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة بركة السبع بإصابة 4 أشخاص باختناق عقب سقوطهم داخل بيارة صرف صحي.

بالانتقال تبين أنه اثناء عمل أحد العمال داخل بيارة الصرف الصحي أصيب باختناق وعلي الفور بادر 3 من اهالي القرية بمحاولة مساعدته فاصيبوا باختناق. 

وتم نقل المصابين إلي مستشفي بركة السبع لتقديم الإسعافات الأولية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

