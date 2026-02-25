أستراليا تدرس منع دخول إسرائيلي لتحريضه على إبادة الفلسطينيين بغزة

تدرس أستراليا منع دخول الصحفي الإسرائيلي "تسفي يحزكيلي" إلى أراضيها، بسبب تصريحاته التحريضية لإبادة الفلسطينيين بغزة.



فقد يُمنع صحفي إسرائيلي، سبق أن قال إنه كان ينبغي قتل 100 ألف من سكان غزة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، من دخول أستراليا قبل فعالية لجمع التبرعات الشهر المقبل.

وذكرت صحيفة “ناين” أنه لأول مرة ذلك، يدرس وزير الشئون الداخلية، توني بيرك، رفض منح تسفي يحزكيلي تأشيرة دخول إلى البلاد بناءً على تصريحاته التحريضية السابقة.

ومن المقرر أن يظهر الصحفي التلفزيوني في حدثين في سيدني وملبورن في مارس، بدعم من الرابطة اليهودية الأسترالية (AJA) وجماعات أخرى، إلى جانب الرئيس الإسرائيلي السابق رؤوفين ريفلين.

وأشار بيرك، في بيان له، إلى أنه لا يزال ينظر في طلب تأشيرة يهيزكيلي.

وقال: "دائماً ما يفاجئني عندما يقوم شخص أدلى بمثل هذه التعليقات بالإعلان عن جولة خطابية قبل حتى أن يحصل على تأشيرة".



ويهيزكيلي، الذي يعمل معلقاً للشئون العربية في قناة i24 الإسرائيلية، ليس غريباً عن الجدل في السنوات الأخيرة.

فقد صرّح على الهواء بأن إسرائيل كان ينبغي أن ترد على هجوم حماس في 7 أكتوبر بقتل 100 ألف فلسطيني من غزة، وكأنها لم تقتل أكثر من 70 ألف شهيد.

وأضاف: "أعلم أن هؤلاء المائة ألف لن يكونوا جميعاً أعضاء في حماس"، وذلك بعد أن قدر أن حماس لديها حوالي 20 ألف عضو فقط في القطاع المحاصر.