الدفاع العراقية تعلن مقتل 8 من عناصرها في محافظة الأنبار

أعلنت وزارة الدفاع العراقية ، وفاة 8 من مقاتليها إثر حادث سير في محافظة الأنبار غرب العراق.

وفي سياق أخر ، بدأت القوات الأمريكية في عملية انسحاب واسعة من قاعدة قسرك الواقعة في ريف الحسكة الشمالي الغربي، والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية على الأراضي السورية.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات الآليات العسكرية المحملة بالمعدات والجنود، غادرت القاعدة متجهة نحو إقليم كردستان العراق، وسط توقعات بأن تستمر عملية الإخلاء لعدة أسابيع.

وأشارت المصادر ، إلى أن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي لا تزال موجودة في قاعدة واحدة فقط هي قاعدة خراب الجير قرب بلدة رميلان في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة الحسكة.

ويأتي هذا الانسحاب ضمن خطة أمريكية أوسع لمغادرة سوريا عسكريا، سبق أن تم خلالها إخلاء قواعد في كل من الشدادي والتنف ودير الزور.

وأكد مسؤولون أمريكيون سابقا، أن واشنطن تخطط لسحب جميع قواتها البالغ قوامها نحو ألف جندي من الأراضي السورية.

وفي تصريح له ، أوضح مسؤول أمريكي، أن انسحاب بعض القوات يأتي في إطار انتقال مدروس ومشروط، مشددا في الوقت نفسه على أن القوات الأمريكية لا تزال على أهبة الاستعداد للتصدي لأي تهديدات محتملة من تنظيم "داعش" في المنطقة، وذلك في إطار دعم الجهود التي يقودها الشركاء المحليون لمنع عودة ظهور التنظيم.