دينا أبوالخير تتحدث عن السيدة زينب وزواجها من ابن خالتها أبوالعاص

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن هناك شخصيات نسائية كثيرة تمتلك قصصا قوية في القرآن الكريم والسنة، وأن قصة اليوم خاصة بـ السيدة زينب بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تزوجت ابن خالتها أبو العاص بن ربيعة، وكان على كفر.

وقالت دينا أبو الخير خلال حديثها في برنامج "وللنساء نصيب" على قناة صدى البلد، إن السيدة زينب كان لديها من زوجها أبو العاص ولد وبنت، وكان هناك حمل ثالث.

وأوضحت أنه خلال غزوة بدر، كان زوج السيدة زينب في صفوف المشركين وكان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد انتصار المسلمين، تم أسر زوجها أبو العاص وتم فك أسره ككرامة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأشارت إلى أنه بعد فك الأسر، كان هناك وعد بأن يرسل أبو العاص السيدة زينب إلى رسول الله في المدينة، وأن الوفاء بالوعد كان من الصفات الأساسية عند العرب، فالتزم بالوعد وأرسلها إلى المدينة.

وأضافت أنه أثناء عودة السيدة زينب إلى رسول الله، قام بعض المشركين بضربها، وأصيبت بالإجهاض، وكانت في حملها الثالث، لكنها واصلت الطريق ووصلت إلى المدينة. وبعد ذلك تم الصلح بينها وبين زوجها أبو العاص، ودخل الإسلام.