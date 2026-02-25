الحبس شهرين وكفالة ألف جنيه لعاطلين بتهمة تسميم الكلاب بمنطقة الزيتون

قضت جنح الزيتون المنعقدة في محكمة الأميرية، بمعاقبة عاطلين بالحبس شهرين، وكفالة ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بتسميم عدد من الكلاب مما أدي إلي نفوقهم بمنطقة الزيتون.



تفاصيل الواقعة

كانت منطقة الزيتون شهدت واقعة العثور علي عدد من الكلاب النافقة، وأظهرت كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان قيام شخصين بوضع السم للكلاب في المنطقة وانهما وراء ارتكاب الواقعة.

وبإجراء تحريات المباحث كشفت كاميرات المراقبة بالمنطقة وفيديوهات تم تصويرها للمتهمين ارتكابهما الجريمة وقيامهما بـ تسميم الكلاب عمدا، ما أدى إلى نفوقها، وهو ما استند إليه مقيم الدعوى.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لتخليص المنطقة من الكلاب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.