1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: ما حكم صناعة "فيلم" للمتوفى بتقنيات الـ AI؟
دمشق وواشنطن تبحثان تثبيت وحدة سوريا واندماج قسد وإعادة تفعيل السفارة
الأردن يحذر من انتهاكات الاحتلال في القدس ويؤكد ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة دون قيود
الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل
حكم من أفطر في نهار رمضان ناسيا.. وصيام أيام عن المتوفي.. المفتي يكشف التفاصيل
حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم
مفتي الجمهورية: صيام رأس السنة الهجرية والتسعة من ذي الحجة لها مكانة عظيمة
عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل
دعاء الإفطار سابع يوم رمضان.. ردده قبل أذان المغرب بدقائق يفتح لك أبواب الرحمة
الأعلى للإعلام ينعي فهمي عمر: فقدنا واحدًا من أهم القامات الإذاعية
بعد انتقادات ترامب… لندن تعلق نقل السيادة على جزر تشاغوس وتفتح باب مشاورات جديدة مع واشنطن
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يعزز الاستثمارات الخضراء في الضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدّم دعمًا للقطاع الخاص والأسر في فلسطين من خلال قرض بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي (ما يعادل 6.9 ملايين يورو) إلى بنك القاهرة عمان – فلسطين، وذلك في إطار  برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.


يقوم بنك القاهرة عمان – فلسطين بإعادة إقراض هذا التمويل إلى مستفيدين من القطاع الخاص، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمقترضين النهائيين في القطاع السكني، لتمويل استثماراتهم في مشاريع صغيرة للطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام المياه والطاقة والموارد، بما في ذلك مشاريع الاقتصاد الدائري، إضافةً إلى دعم سلاسل إمداد التكنولوجيا الخضراء ذات الصلة.

ويستفيد هذا التسهيل الائتماني من حزمة متكاملة من التعاون الفني والمنح الاستثمارية، الممولة ضمن "برنامج النمو المستدام للجميع" التابع للاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. تشمل الحزمة تقديم المساعدة الفنية لدعم تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى منح استثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمقترضين الأفراد في القطاع السكني، تصل إلى 25٪ من تكلفة كل مشروع فرعي.

وعلّقت جريتشن بييري، مديرة منطقة شرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائلة: "يسرّنا توسيع شراكتنا مع بنك القاهرة عمان – فلسطين من خلال توقيع هذا التسهيل الائتماني الجديد، الذي سيسهم في تعزيز اقتصاد فلسطيني أكثر خضرةً وقدرةً على الصمود. ونُعرب عن تقديرنا للاتحاد الأوروبي على ما يقدمه من مساعدة فنية ومنح استثمارية، بما يعزّز التزامنا المشترك بدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة."

وقال جوزيف نسنـاس، نائب المدير العام والمدير الإقليمي لبنك القاهرة عمان – فلسطين: "نثمّن عاليًا شراكتنا الممتدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ونتوجّه إليه بالشكر على إتاحة هذا التسهيل الائتماني الجديد الذي يسرّع اعتماد الاستثمارات الخضراء من قبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والأسر، ويسهم في دفع اقتصاد فلسطيني أكثر استدامة وقدرة على الصمود، وتؤكد هذه الشراكة التزام بنك القاهرة عمان – فلسطين المتواصل بتعزيز التمويل المستدام ودعم التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في السوق الفلسطينية. كما نغتنم هذه الفرصة لنتقدم بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر للاقتصاد الفلسطيني."

ووافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية على 37 مشروعًا بإجمالي تمويل بلغ 192.2 مليون يورو، منذ انطلاق أنشطته في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2017.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فلسطين الاقتصاد الأخضر بنك القاهرة عمان – فلسطين القطاع الخاص

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

والدة ضحية بورسعيد

«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها

مشغولات ذهبية

بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

الزمالك

بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

تنفيذي الشرقية

محافظ الشرقية: تيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على تراخيص المحال التجارية

احتفالية الازهر

في ذكرى مرور 1086 عاما على تأسيسه.. محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال باليوم السنوي للأزهر الشريف

محافظ المنيا يستمع لمطالب المواطنين

محافظ المنيا يفتح باب الحوار مع أهالي العدوة ويوجه بالاستجابة لمطالبهم.. صور

بالصور

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها

خرج من عباية الكوميدي.. إشادات واسعة بأداء محمد أنور في مسلسل مناعة

تشييع جثمان والد مي عمر بحضور الفنانين

لأول مرة في الدراما المصرية.. هانيا فهمي قاضية في مسلسل فرصة أخيرة

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

