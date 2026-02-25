البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يعزز الاستثمارات الخضراء في الضفة الغربية

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدّم دعمًا للقطاع الخاص والأسر في فلسطين من خلال قرض بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي (ما يعادل 6.9 ملايين يورو) إلى بنك القاهرة عمان – فلسطين، وذلك في إطار برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.



يقوم بنك القاهرة عمان – فلسطين بإعادة إقراض هذا التمويل إلى مستفيدين من القطاع الخاص، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمقترضين النهائيين في القطاع السكني، لتمويل استثماراتهم في مشاريع صغيرة للطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام المياه والطاقة والموارد، بما في ذلك مشاريع الاقتصاد الدائري، إضافةً إلى دعم سلاسل إمداد التكنولوجيا الخضراء ذات الصلة.

ويستفيد هذا التسهيل الائتماني من حزمة متكاملة من التعاون الفني والمنح الاستثمارية، الممولة ضمن "برنامج النمو المستدام للجميع" التابع للاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. تشمل الحزمة تقديم المساعدة الفنية لدعم تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى منح استثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمقترضين الأفراد في القطاع السكني، تصل إلى 25٪ من تكلفة كل مشروع فرعي.

وعلّقت جريتشن بييري، مديرة منطقة شرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائلة: "يسرّنا توسيع شراكتنا مع بنك القاهرة عمان – فلسطين من خلال توقيع هذا التسهيل الائتماني الجديد، الذي سيسهم في تعزيز اقتصاد فلسطيني أكثر خضرةً وقدرةً على الصمود. ونُعرب عن تقديرنا للاتحاد الأوروبي على ما يقدمه من مساعدة فنية ومنح استثمارية، بما يعزّز التزامنا المشترك بدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة."

وقال جوزيف نسنـاس، نائب المدير العام والمدير الإقليمي لبنك القاهرة عمان – فلسطين: "نثمّن عاليًا شراكتنا الممتدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ونتوجّه إليه بالشكر على إتاحة هذا التسهيل الائتماني الجديد الذي يسرّع اعتماد الاستثمارات الخضراء من قبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والأسر، ويسهم في دفع اقتصاد فلسطيني أكثر استدامة وقدرة على الصمود، وتؤكد هذه الشراكة التزام بنك القاهرة عمان – فلسطين المتواصل بتعزيز التمويل المستدام ودعم التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في السوق الفلسطينية. كما نغتنم هذه الفرصة لنتقدم بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر للاقتصاد الفلسطيني."

ووافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية على 37 مشروعًا بإجمالي تمويل بلغ 192.2 مليون يورو، منذ انطلاق أنشطته في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2017.