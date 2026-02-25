حزب الله: لن نتدخل إذا شنت الولايات المتحدة هجمات "محدودة" على إيران

قال مصدر في حزب الله لوكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) إن المنظمة اللبنانية لن تتدخل في حالة وقوع "هجوم محدود" من جانب الولايات المتحدة ضد إيران.

لكنه قال إن الهجوم على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي سيكون بمثابة "خط أحمر".

وأكد وزير خارجية لبنان، أن الحكومة ناشدت حزب الله عدم الرد بأي شكل في حال وقوع حرب بين واشنطن وطهران.

وقال وزير خارجية لبنان:" على حزب الله عدم الدخول في أي مغامرة جديدة تدفع لبنان نحو الحرب".

وأضاف وزير خارجية لبنان:" تلقينا تحذيرات بشن إسرائيل ضربات أشد على البنية التحتية في حال اندلاع حرب أخرى".

وتابع وزير خارجية لبنان: على حزب الله أن يجنب لبنان دمارا إضافيا.

وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض أن خيار الرئيس دونالد ترامب الأول بشأن إيران هو الدبلوماسية دائما ، مضيفا " لكنه جاهز لاستخدام القوة الفتاكة إذا لزم الأمر".

وفي وقت سابق ؛أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، اليوم الثلاثاء، أن تصعيد التوترات في الشرق الأوسط لا يخدم مصالح أي طرف، وذلك ردًا على استفسار حول تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة لإيران.

وأوضحت ماو نينج -خلال مؤتمر صحفي يومي- إن الصين تتابع عن كثب التطورات ذات الصلة، وتأمل أن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس وأن تحل الخلافات عبر الحوار.