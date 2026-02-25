اليوم.. العظة الأسبوعية للبابا تواضروس من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم عظته الأسبوعية من كنيسة الملاك ميخائيل بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتُنقل العظة عبر عدد من القنوات الفضائية المسيحية، إلى جانب بثها من خلال صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والصفحة الرسمية للكنيسة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتأتي العظة الأسبوعية في إطار اللقاءات الرعوية والتعليمية المنتظمة التي يحرص قداسة البابا على تقديمها، بما يسهم في دعم الحياة الروحية وتعزيز الارتباط الكنسي لأبناء الكنيسة في مصر وخارجها.