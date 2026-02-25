أسرار صناعة السجاد اليدوي في مدرسة سقارة.. فيديو

خصص الإعلامي يسري الفخراني، مقدم برنامج " باب رزق " المذاع على قناة " دي إم سي" جزء من حلقة اليوم للحديث عن أسرار صناعة السجاد اليدوي في مدرسة سقارة.

وقالت إحدى المتدربات في مدرسة سقارة للسجاد اليدوي،:" بقالي 5 سنوات باجي مدرسة سقارة لتعلم صناعة السجاد اليدوي ".

وتابعت :" انا باجي 6 أيام في الأسبوع لتعلم حياكة السجاد اليدوي "، مضيفة:" السجادة اليدوي بتاخد وقت طويل عشان تخلص لان الصناعة كلها تتم بشكل يدوي".



واكملت :" إحنا بنستخدم خيط الحرير في صناعة السجاد اليدوي وصناعة السجادة الواحدة بتاخد أكتر من شهرين عمل ".



وأضافت: "لما بنخلص أي سجادة بنفرح اوي وبنتصور معاها لإنها أخدت مجهود كبير منا ".