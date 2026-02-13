مبادرة مقتطفات حرفية تجوب المحافظات لتعليم الحرف اليدوية

قال أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إن مبادرة «مقتطفات حرفية» تتضمن 6 ورش فنية تُنظم في 6 محافظات، موضحًا أنه تم البدء بمحافظة الفيوم، على أن تستكمل في الشرقية (الزقازيق) ثم الإسكندرية والإسماعيلية والأقصر والمنيا، حيث إن كل ورشة تستمر لمدة 10 أيام داخل قصر الثقافة، ويتم الإعلان عنها لاستقبال الراغبين في تعلم الحرف اليدوية.

وأوضح الشافعي، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، أن الورش تشمل تدريب المشاركين على حرف متنوعة يقدمها فنانون متخصصون، منها الرسم على البورسلين، وأشغال الجلود، والأشغال الخشبية، والرسم على الفخار، والنسيج، والزجاج المعشق، مشيرا إلى أن ورشة الشرقية ستكون في مجال الجلود، بينما الإسكندرية للزجاج المعشق، والإسماعيلية للرسم على الفخار، والأقصر للأشغال الخشبية، والمنيا للنسيج.

وأكد أن الهدف لا يقتصر على التدريب فقط، بل يمتد لمتابعة الموهوبين ممن لديهم القدرة على تطوير منتجاتهم، حيث تتم رعايتهم وتنظيم معارض لهم بالقاهرة لعرض أعمالهم، بما يساعدهم على تأسيس مشروعات صغيرة مستدامة، لافتا إلى نجاح تجارب سابقة مثل مشروع «دوّر وطوّر بخامات قليلة التكلفة» الذي نُفذ على مستوى المحافظات، وأسهم في تمكين المتدربين اقتصاديًا.