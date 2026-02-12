قصور الثقافة تقدم "فينيسيا" ضمن عروض نوادي مسرح الطفل بالإسكندرية

شهد قصر ثقافة الأنفوشي العرض المسرحي "فينيسيا"، ضمن عروض نوادي مسرح الطفل لفرع ثقافة الإسكندرية، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، حتى 16 فبراير الجاري، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم إبداعات النشء.

العرض لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي، تأليف بيشوي عبد الله، وإخراج إبراهيم جوصم، وشهد حضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج شاذلي فرح، المخرجة تغريد عبد الرحمن، والفنان عمرو حمزة، مدير نوادي مسرح الطفل.

وتدور الأحداث في إطار خيالي داخل مدينة "فينيسيا"، التي تعتمد في تعاملاتها على نظام "الوحدات" بدلا من العملة، حيث يحصل كل وافد جديد على ألف وحدة، ويقاس جمال الإنسان ومكانته في المدينة بعدد ما يمتلكه منها.

وتتصاعد الأحداث حينما يستيقظ ثلاثة أطفال ليجدوا أنفسهم فجأة داخل المدينة، ويكتشفون قوانينها الصارمة التي تحتفي سنويا بالأكثر امتلاكا للوحدات خلال عيد المدينة.

ويواجه أحد الأطفال، وهو بطل العرض، أزمة نفسية لاعتقاده أن مظهره المختلف سيؤدي إلى طرده من المدينة التي تربط الجمال بالمظهر الخارجي.

ويتعرض الأطفال الثلاثة إلى أزمة بعد وقوعهم في قبضة عصابة تسعى إلى سلب وحداتهم، قبل أن تتغير مجريات الأمور بظهور فتاة تعمل مع العصابة قسرا، تقرر مساعدتهم، وفي محاولة لإنقاذ البطل، ترسم له لوحة خلال الحفل السنوي الذي تنظمه ملكة المدينة، ويتضمن تحديات متنوعة لزيادة الوحدات.

وأشار المخرج إبراهيم جوصم، أن الرسالة الأساسية للعرض تنكشف في نهاية الأحداث، بعد أن يتوج البطل ملكا لمدينة الجمال، في تأكيد واضح على أن الجمال الحقيقي يكمن في القلب والقيم الإنسانية، لا في الشكل أو المظهر الخارجي.

"فينيسيا" أداء: ياسين سمير، آدم سمير، أوس حمدي، مريم جمال، ليان وليد، عبد المنعم الهنداوي، مليكة إسلام، محمد إبراهيم، أسيل تامر، روضة محمود، وصال السيد، أحمد خالد، چوڤاني صبحي، يوسف محمد، عبد الرحمن رمضان، عبد الرحمن محمد، ويوسف عبد السلام.

أشعار محمد عبد المحسن، ملابس غادة الشهاوي، ماكياچ ريم الصاوي، تصميم ديكور يوسف عبد السلام، تنفيذ ديكور تامر السيد، يوسف عبد السلام، وعبد الرحمن الشافعي، ألحان وتوزيع موسيقي شريف ياسر، إعداد وتنفيذ موسيقي سيف سليم،

دراما حركية يوسف حسن، إضاءة جاسر الفرن، ومخرج منفذ مريم جمال.

العرض من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، والتابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، وقدم بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية بإدارة الفنانة د. منال يمني.

وتتواصل الفعاليات الخميس بتقديم عرضين مسرحيين؛ الأول بعنوان "مدينة الأحلام" لقصر ثقافة الأنفوشي، تأليف يس الضوي، وإخراج وسام أحمد ويعرض في الخامسة مساء، والثاني "سندريلا وعلاء الدين"، تأليف السيد شعبان، وإخراج ممدوح حنفي، ويعرض في الثامنة مساء.