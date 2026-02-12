قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يتفوق على رونالدو ويترسخ بين أساطير البريميرليج| تفاصيل
بسبب الرخصة الإفريقية| تحرك جديد في الزمالك لحل أزمة القيد
شعبة الملابس تكشف تفاصيل الأوكازيون الشتوي في الأسواق المصرية|فيديو
مواعيد الامتحان الإلكتروني لمسابقة 4500 طبيب بيطري بنظام الاستعانة
وزيرا التموين و التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون معرضي أهلا رمضان وتمور مطروح
لشحن الهاتف بأمان.. خبير يحذر من أخطاء تسبب حرائق بالمنزل| فيديو
مدبولي يكرم الوزراء السابقين في حضور الجدد
تشريعية النواب: إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض أسئلة مصيرية حول أصول الدولة
دونجا ينقذ الزمالك من ورطة قبل رمضان| تطور جديد
محافظ شمال سيناء يوضح خريطة المعابر لوفد سويدي فنلندي
تفاصيل افتتاح مجزر كفر شكر| الأول من نوعه في مصر يعمل وفق الكود العالمي للمجازر.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قصور الثقافة تقدم "فينيسيا" ضمن عروض نوادي مسرح الطفل بالإسكندرية

فينيسيا
فينيسيا
أحمد البهى

شهد قصر ثقافة الأنفوشي العرض المسرحي "فينيسيا"، ضمن عروض نوادي مسرح الطفل لفرع ثقافة الإسكندرية، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، حتى 16 فبراير الجاري، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم إبداعات النشء.

العرض لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي، تأليف بيشوي عبد الله، وإخراج إبراهيم جوصم، وشهد حضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج شاذلي فرح، المخرجة تغريد عبد الرحمن، والفنان عمرو حمزة، مدير نوادي مسرح الطفل.

وتدور الأحداث في إطار خيالي داخل مدينة "فينيسيا"، التي تعتمد في تعاملاتها على نظام "الوحدات" بدلا من العملة، حيث يحصل كل وافد جديد على ألف وحدة، ويقاس جمال الإنسان ومكانته في المدينة بعدد ما يمتلكه منها.

وتتصاعد الأحداث حينما يستيقظ ثلاثة أطفال ليجدوا أنفسهم فجأة داخل المدينة، ويكتشفون قوانينها الصارمة التي تحتفي سنويا بالأكثر امتلاكا للوحدات خلال عيد المدينة.

ويواجه أحد الأطفال، وهو بطل العرض، أزمة نفسية لاعتقاده أن مظهره المختلف سيؤدي إلى طرده من المدينة التي تربط الجمال بالمظهر الخارجي.
ويتعرض الأطفال الثلاثة إلى أزمة بعد وقوعهم في قبضة عصابة تسعى إلى سلب وحداتهم، قبل أن تتغير مجريات الأمور بظهور فتاة تعمل مع العصابة قسرا، تقرر مساعدتهم، وفي محاولة لإنقاذ البطل، ترسم له لوحة خلال الحفل السنوي الذي تنظمه ملكة المدينة، ويتضمن تحديات متنوعة لزيادة الوحدات.

وأشار المخرج إبراهيم جوصم، أن الرسالة الأساسية للعرض تنكشف في نهاية الأحداث، بعد أن يتوج البطل ملكا لمدينة الجمال، في تأكيد واضح على أن الجمال الحقيقي يكمن في القلب والقيم الإنسانية، لا في الشكل أو المظهر الخارجي.

"فينيسيا" أداء: ياسين سمير، آدم سمير، أوس حمدي، مريم جمال، ليان وليد، عبد المنعم الهنداوي، مليكة إسلام، محمد إبراهيم، أسيل تامر، روضة محمود، وصال السيد، أحمد خالد، چوڤاني صبحي، يوسف محمد، عبد الرحمن رمضان، عبد الرحمن محمد، ويوسف عبد السلام.

أشعار محمد عبد المحسن، ملابس غادة الشهاوي، ماكياچ ريم الصاوي، تصميم ديكور يوسف عبد السلام، تنفيذ ديكور تامر السيد، يوسف عبد السلام، وعبد الرحمن الشافعي، ألحان وتوزيع موسيقي شريف ياسر، إعداد وتنفيذ موسيقي سيف سليم،
دراما حركية يوسف حسن، إضاءة جاسر الفرن، ومخرج منفذ مريم جمال.

العرض من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، والتابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، وقدم بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية بإدارة الفنانة د. منال يمني.

وتتواصل الفعاليات الخميس بتقديم عرضين مسرحيين؛ الأول بعنوان "مدينة الأحلام" لقصر ثقافة الأنفوشي، تأليف يس الضوي، وإخراج وسام أحمد ويعرض في الخامسة مساء، والثاني "سندريلا وعلاء الدين"، تأليف السيد شعبان، وإخراج ممدوح حنفي، ويعرض في الثامنة مساء.

قصر ثقافة الأنفوشي العرض المسرحي فينيسيا فينيسيا ثقافة الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

ديانج

تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على المتهمين بالتعدي على طالب ووالدته بأسلحة بيضاء بالغربية

الدولار

ضبط قضايا عملة بقيمة 19 مليون جنيه

المتهمين

سقوط تشكيل عصابى بالمنيا يستولى على أموال عملاء البنوك

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد