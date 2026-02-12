قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

نجوم لا تنسى.. أفضل 5 لاعبين في تاريخ تشيلسي

لامبارد وهازارد وجون تيري
لامبارد وهازارد وجون تيري
منتصر الرفاعي

تربع الأسطورة الإنجليزية فرانك لامبارد على قمة قائمة أفضل خمسة لاعبين في تاريخ نادي تشيلسي وفق تصنيف حديث بعدما نقش اسمه بأحرف من ذهب داخل جدران ملعب "ستامفورد بريدج" ليؤكد مكانته كأحد أعظم نجوم "البلوز" عبر العصور.

وضمت القائمة نخبة من أساطير النادي اللندني، الذين لعبوا دورًا محوريًا في تحقيق البطولات المحلية والقارية، وهم: فرانك لامبارد، ديدييه دروجبا، جون تيري، إيدين هازارد، وبيتر تشيك.

فرانك لامبارد.. أيقونة الأهداف والإنجازات

يعد لامبارد الهداف التاريخي لنادي تشيلسي برصيد 211 هدفًا في إنجاز استثنائي للاعب وسط ليصبح واحدًا من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز عبر تاريخه. 

وأسهم النجم الإنجليزي في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري بعد غياب دام 50 عاما كما حمل شارة القيادة خلال مشوار التتويج التاريخي بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2012 ليعزز مكانته كأفضل لاعب في تاريخ تشيلسي خلال القرن الحادي والعشرين.

فرانك لامبارد

ديدييه دروجبا.. رجل النهائيات

يبقى الإيفواري ديدييه دروجبا واحدًا من أعظم المهاجمين في تاريخ تشيلسي بعدما ارتبط اسمه بالمباريات الحاسمة والنهائيات الكبرى. وسجل دروجبا 9 أهداف في 9 نهائيات بقميص "البلوز" أبرزها هدف التعادل التاريخي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2012 أمام بايرن ميونخ قبل أن يسجل ركلة الترجيح الحاسمة ويقود الفريق لأول لقب قاري في تاريخه.

دروجبا

جون تيري.. القائد الخالد

جسد جون تيري معنى القيادة داخل تشيلسي، بعدما أمضى 17 عاما بين صفوف الفريق قاد خلالها النادي للتتويج بـ15 لقبا كبيرا من بينها دوري أبطال أوروبا وعدة ألقاب في الدوري الإنجليزي. 

واشتهر تيري بروحه القتالية وصلابته الدفاعية ليصبح أحد أبرز رموز البريميرليج على مر العصور.

جون تيري

إيدين هازارد.. ساحر ستامفورد بريدج

يصنف البلجيكي إيدين هازارد كأحد أكثر لاعبي تشيلسي تأثيرا فنيا في العصر الحديث بعدما لعب دورا حاسما في التتويج بلقبي الدوري الإنجليزي موسمي 2014-2015 و2016-2017. 

وتميز هازارد بمهاراته الفردية العالية وقدرته على صناعة الفارق قبل انتقاله إلى ريال مدريد في صفقة كبرى عام 2019.

هازارد

بيتر تشيك.. الحارس الأسطوري

يعد التشيكي بيتر تشيك أحد أعمدة الجيل الذهبي لتشيلسي حيث خاض 494 مباراة بقميص الفريق حافظ خلالها على نظافة شباكه في 228 مواجهة. 

وأسهم تشيك في حصد 13 لقبًا كبيرا أبرزها دوري أبطال أوروبا وأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي ليسجل اسمه كأحد أفضل حراس المرمى في تاريخ المسابقة

بيتر تشيك
نادي تشيلسي لامبارد ديدييه دروجبا جون تيري إيدين هازارد وبيتر تشيك

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

