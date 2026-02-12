حركة فتح: نشكر مصر على مواقفها المشرفة في دعم القضية الفلسطينية وعلاج مصابي غزة

أعرب عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، عن تقدير الحركة والشعب الفلسطيني لمواقف مصر الثابتة والمشرفة في دعم القضية الفلسطينية، مؤكداً أن جهود مصر في استقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج تعكس دورها الإنساني والتزامها بحق الفلسطينيين في أرضهم.

مصر تستقبل الجرحى الفلسطينيين رسالة دعم وإنسانية

وقال دولة خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر على قناة "القاهرة الإخبارية" إن فتح مصر للمعبر في الاتجاهين يرسل رسالة واضحة برفض أي مخططات للتهجير، مشدداً على أن الفلسطيني الذي يغادر لتلقي العلاج يعود إلى أرضه تأكيداً على تمسكه بها.

وأضاف أن صمود الشعب الفلسطيني وثبات الموقف المصري أسهما في إفشال محاولات الاحتلال الرامية إلى اقتلاع الفلسطينيين أو تهجيرهم، مؤكداً أن المشهد يحمل دلالتين مهمتين: الدور الإنساني لمصر وتأكيد حق الفلسطينيين في أرضهم.

تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية

وفيما يتعلق باللقاء الذي ضم وفدي حركتي فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين واستضافته السفارة الفلسطينية في القاهرة، أوضح عبد الفتاح دولة أن الاجتماع ناقش بلورة رؤية وطنية فلسطينية جامعة لمواجهة ما وصفه بمخاطر تصفية الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وأكد أن الهدف يتمثل في تعزيز حضور ودور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، والعمل على توحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات الراهنة وحماية الحقوق الفلسطينية.