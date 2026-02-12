قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع

عبد الله البرغوثي
عبد الله البرغوثي
محمود نوفل

أكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس عبد الرحمن شديد، أن ما تعرّض له الأسير القائد عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع من اعتداء مباشر وضرب متعمد أدى لإصابته جريمة تعكس مستوى الوحشية التي تمارسها إدارة السجون بحق الأسرى في إطار سياسة قمع ممنهجة.

وقال القيادي بحماس في تصريحات له : هذه الإعتداءات الإجرامية تؤكد أن الاحتلال يتعمد استهداف الأسرى وتعريض حياتهم للخطر وصولاً لقتلهم عدا عن ممارساته الأخرى من سياسة التجويع والإهمال الطبي والحرمان من أبسط الحقوق.

وأضاف، أن ما يجري بحق القائد البرغوثي هو نموذج لما يتعرض له آلاف الأسرى داخل السجون من عزل وقمع واقتحامات وتنكيل في ظل غياب أي موقف حقيقي وصمت عالمي مريب يشجع إدارة السجون على التمادي.

وتابع: “نُحذّر من خطورة استمرار هذه الاعتداءات على الأسرى والمساس بحياتهم وصحتهم”.

وفي نهاية تصريحاته ، دعا القيادي بحركة حماس  جماهير الشعب الفلسطيني إلى أوسع حالة من الحشد والإسناد للأسرى في كل الساحات وتصعيد الفعاليات الشعبية والإعلامية والحقوقية فقضية الأسرى أولوية وطنية حتى كسر قيدهم وانتزاع حريتهم.

فلسطين حماس عبد الله البرغوثي سجن جلبوع

