أخبار البلد

رئيس هيئة الرعاية الصحية: القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لتوطين الصناعة الطبية في مصر

الدكتور احمد السبكي
الدكتور احمد السبكي
عبدالصمد ماهر

اختتم الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العالمي WHX 2026، المُنعقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر فبراير الجاري، بتفقد الجناح المصري المشارك، لدعم الشركات المصرية العاملة في مجالات المعامل والأجهزة والمستلزمات الطبية، والاطلاع على أحدث منتجاتها وتقنياتها، حيث استقبله الدكتور محمد سعيد، رئيس شعبة المستلزمات والأجهزة الطبية باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور خالد رأفت عليان، نائب رئيس المجلس التصديري للأجهزة الطبية.

وأوضح الدكتور السبكي أن الجناح المصري يمثل منصة استراتيجية لعرض التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي والتغطية الشاملة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار الصحي وبناء شراكات دولية قائمة على نقل المعرفة والتكنولوجيا وتوطين الصناعات الطبية.

المنتجات المصرية وصلت إلى مستوى جودة يضاهي المنتجات الأوروبية

وأكد رئيس الهيئة أن المنتجات المصرية وصلت إلى مستوى جودة يضاهي المنتجات الأوروبية والأمريكية، مشيدًا بالقدرات التصنيعية والخبرات الفنية للشركات المصرية في مختلف مجالات الصناعة الطبية.

وأشار الدكتور السبكي إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لتوطين الصناعة الطبية في مصر، وإعطاء المنتج المصري ميزة تنافسية لتعزيز الاستثمارات في البحث والتطوير داخل الشركات الناشئة، بما يسهم في رفع مستوى الابتكار وزيادة القدرة التصديرية للمنتج المصري.

كما قام رئيس الهيئة بعد تفقد الجناح المصري بمعرض ومؤتمر الصحة العالمي WHX2026، بتفقد أجنحة شركات سيسمكس (Sysmex) ومندراي (Mindray) والهدي (ElHuda)، إلى جانب مجموعة من الشركات الأخرى في الجناح المصري، حيث اطلع على أحدث الابتكارات في الأجهزة والمستلزمات الطبية والمعملية، مناقشًا فرص التعاون ودعم نمو الشركات المصرية محليًا ودوليًا.

وأشار إلى أن المشاركة المصرية الفاعلة في المحافل الدولية الكبرى تسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الصحية والاستثمار الطبي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مستندة إلى بنية تحتية متطورة وكفاءات بشرية مؤهلة، وإرادة مؤسسية قوية لدعم الابتكار والاستدامة.

ويُعد معرض ومؤتمر الصحة العالمي WHX 2026 – المعروف سابقًا باسم Arab Health – أحد أكبر وأهم الفعاليات الدولية المتخصصة في قطاع الصحة، حيث يجمع القيادات الصحية وصنّاع القرار والمستثمرين والشركات العالمية لاستعراض أحدث الابتكارات وتعزيز التعاون الدولي في المجال الصحي.

WHX 2026 مؤتمر الصحة العالمي المستلزمات الطبية المنتجات الأوروبية الصناعة الطبية الجناح المصري منظومة التأمين الصحي الشامل الإمارات

